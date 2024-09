X(旧Twitter)には、特定のユーザーのポストを自分のタイムラインに表示させず、同時に自分のプロフィールやポストを見せないようにする「ブロック」機能が実装されています。Xのオーナーである イーロン・マスク 氏はこのブロック機能を廃止したいという意志を示しており、「ブロックされたユーザーでも自分の公開ポストを見ることができるようにするつもりだ」とポストしたことが報じられています。

BREAKING: X is about to remove the current block button, meaning that if an account is public, their posts will be visible to the blocked users as well!— Nima Owji (@nima_owji) September 23, 2024

High time this happened.



The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.— Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024

Worst idea ever since rebranding.— LFAF (@LFAFSTYLE) September 23, 2024

With respect, I think this is a bad idea. There are many reasons somebody may not want certain individuals from easily seeing all their public posts. There are some REALLY bad actors on social media, sadly.— ZUBY: (@ZubyMusic) September 23, 2024

That means blocked people can steal your posts for engagement. Previously they couldn't see what you posted so it at least avoided that unless they had a second account...— CID (@theonecid) September 23, 2024

X will let people you’ve blocked see your posts - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/23/24252438/x-blocked-users-view-public-postsXでは、Twitterだった頃から「Xをより快適に活用する方法」として、ブロック機能がかかわりたくないアカウントとのやり取りを避けるのに効果的であると述べていました。Xをカスタマイズする | Xヘルプhttps://help.x.com/ja/safety-and-security/control-your-x-experience記事作成時点では、ブロックしたユーザーのプロフィールを表示しようとすると、「ブロックされています」と表示され、そのユーザーのポスト、フォロワー/フォローリスト、投稿したメディアが見られなくなります。しかし、マスク氏は以前から「ブロック機能は意味がない」として、ブロック機能をXから廃止する意向を示していました。ただし、App StoreやGoogle Playのアプリ配信ガイドラインで、 SNS アプリに「ブロック機能の搭載」が義務付けられているため、ブロック機能の廃止は現実的なアイデアではないと指摘されています。X(Twitter)のブロック機能削除を イーロン・マスク が示唆するもコミュニティノートで「無理」とのツッコミ - GIGAZINEそんな中、アプリ開発者のニマ・オウジ氏が「Xはブロックボタンを削除しようとしています。つまり、アカウントが公開されている場合、その投稿はブロックされたユーザーにも表示されることになります」とポストしました。オウジ氏のポストに対し、マスク氏は「そろそろこうなるべき時です。ブロックされたアカウントは公開ポストへの関与をブロックされますが、閲覧はブロックされません」と述べました。マスク氏のポストには、この変更に反対するリプライが多数投稿されています。「(Twitterの)再ブランディング以来最悪のアイデアです」「失礼ですが、これは悪いアイデアだと思います。特定の個人に自分の公開投稿を簡単に見られたくない理由はたくさんあります。悲しいことですが、 ソーシャルメディア には本当に悪いことをする人がいるのです」「要するにブロックされた人はエンゲージメントのためにポストを盗むことができるということです。以前はブロックされればポストを見ることができなかったので、少なくとも相手がサブアカウントを持っていない限り、そういった自体を避けることができました」なお、IT系ニュースサイトのThe VergeがXの関係者から聞いたところによると、この変更は「別のアカウントを使用している時やログアウトしている時に、自分をブロックした人の投稿を閲覧できるようにするため」だそうです。