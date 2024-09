【PC版「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」】9月20日 発売価格: 通常版 7,590円 デジタルデラックスエディション 8,690円 CEROレーティング:Z(18才以上のみ対象)

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、アクションゲーム「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」のPC版を、SteamおよびEpic Gamesにて、9月20日に発売する。価格は7,590円。

「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」は、サンタモニカスタジオが開発したアクション「ゴッド・オブ・ウォー」(2018年)の続編。2022年にプレイステーション 5/プレイステーション 4向けに発売されており、今回発売されるのは、そのPC版となる。

ゲーム本編に加えて、デジタルサウンドトラックやデジタルミニアートブックなどの各種DLCが付属するデジタルデラックスエディションも同時発売される。価格は8,690円。

PC版「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」の特徴

上限のないフレームレート

【『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』- PC版発売アナウンストレーラー】

北欧神話の世界で繰り広げられる、クレイトスとアトレウスの壮大な旅。PC版では、その結末を最高のパフォーマンスで体験できる。上限のないフレームレートと4K解像度(※1)によって、ワンカットの映像の魅力を存分に味わいながら、壮大で神秘的な九界を旅して、立ちはだかる北欧の神々や怪物たちを打ち倒していく。

(※1)対応するPCと4Kデバイスが必要です。

アップスケーリング技術

NVIDIA RTX Deep Learning Super Sampling(DLSS)、AMD FidelityFX Super Resolution(FSR)、Intel XeSS(Xe Super Sampling)を活用することで、さらに高いグラフィックス設定と出力解像度を実現する(※2)。

(※2)対応するPCとグラフィックスカードが必要です。

スーパーウルトラワイドスクリーン対応

21:9のウルトラワイドスクリーンと32:9のスーパーウルトラワイドスクリーンに対応。息を呑むほどに美しい九界の世界を楽しめる(※3)。

(※3)対応するPCとディスプレイが必要です。

DLC「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク:ヴァルハラ」

PC版「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」には、“ニューゲーム+”モードやDLC「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク:ヴァルハラ」など、PS5版リリース以降のすべてのアップデートが含まれている。

「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク:ヴァルハラ」は、ローグライトジャンルからインスパイアされたDLCで、これまでとは一味違った戦闘に挑むことができる。クレイトスは自らの過去の闇と向き合いながら、ヴァルハラの試練へと立ち向かう。

PC版「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」デジタルデラックスエディション

価格:8,690円

【内容】

・PC版「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」本編

・ダークデールの鎧(クレイトス用防具)(※4)

・ダークデールの装具(アトレウス用コスメティック)(※4)

・ダークデールの柄頭(刃)(※4)

・ダークデールの柄頭(斧)(※4)

・公式デジタルサウンドトラック

・デジタルミニアートブック(Dark Horse社制作)

(※4)ゲーム内アイテムはストーリー進行によって解除されます。

(C)2024 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries. “PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, and “PlayStation Studios logo” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.