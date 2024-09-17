ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の第65弾となる『今日、好きになりました。ドンタン編』が2024年9月9日より放送開始だ。

参考：【写真】ドンタン編のメンバー 半分以上が高校1年生というフレッシュさに注目

『今日、好きになりました。ドンタン編』では、継続メンバー2人、新規メンバー8人が参加。今回の旅は2泊3日で、現役高校生たちが"運命の恋と青春の修学旅行"に飛び出し、運命の恋を見つけていく。

・『今日、好きになりました。ドンタン編』参加メンバー

しょう（角田翔）

学年：高校3年出身：愛知県身長：179cm告白された人数：5人告白した人数：4人恋愛経験：5人

せり（松井芹）

学年：高校1年出身：福岡県身長：175cm告白された人数：3人告白した人数：2人恋愛経験：2人

ゆうすけ（原屋裕介）

学年：高校3年出身：熊本県身長：175cm告白された人数：なし告白した人数：2人恋愛経験：2人

こお（飯沼虎王）

学年：高校1年出身：奈良県身長：170cm告白された人数：2人告白した人数：なし恋愛経験：0人

きんご（内田金吾）

学年：高校1年出身：福岡県身長：173cm告白された人数：4人告白した人数：1人恋愛経験：0人

せいら（土屋惺来）

学年：高校1年出身：埼玉県身長：164cm告白された人数：なし告白した人数：なし恋愛経験：0人

まほこ（瀬乃真帆子）

学年：高校2年出身：静岡県身長：154cm告白された人数：8人告白した人数：2人恋愛経験：5人

かな（のだかな）

学年：高校1年出身：埼玉県身長：155cm告白された人数：7人告白した人数：なし恋愛経験：1人

じゅりな（はなさきじゅりな）

学年：高校3年出身：埼玉県身長：159cm告白された人数：17人告白した人数：なし恋愛経験：3人

めいあ（川野明愛）

学年：高校1年出身：熊本県身長：153cm告白された人数：7人告白した人数：なし恋愛経験：4人

（文＝リアルサウンドテック編集部）