ジェニファー・ロペス(55)とベン・アフレック(52)が離婚申請後、初めて公の場で一緒にいる場面が目撃された。現地メディアが入手した写真には、ジェニファーとベンが緊迫した雰囲気の中で会話する姿が写っている。ジェニファーは無表情だったり、涙を拭ったりしており、ベンとの再会は冷え切っていた印象を与えた。この日、2人はそれぞれの子ども達を連れてビバリーヒルズのホテルでブランチをとっていた。

ジェニファー・ロペスとベン・アフレックが現地時間14日、米ロサンゼルスにあるビバリーヒルズ・ホテルに入る姿がキャッチされた。2人が公の場で一緒に現れたのは、ジェニファーが8月20日にベンとの離婚を申請してから初めてだ。この日は、ジェニファーが元夫マーク・アンソニー(55)との間にもうけた双子のマックスさん、エマさん(ともに16)、ベンが元妻ジェニファー・ガーナー(52)との間にもうけたフィンさん(改名前はセラフィーナ、15)、サミュエルくん(12)を連れて、ホテルのブランチをともにしたという。ベンとジェニファー・ガーナーの長女バイオレットさん(18)の姿は見られなかった。英メディア『Daily Mail Online』が掲載した写真では、ホテルの前に停車していた黒いSUVの前でベンとジェニファー、4人の子ども達が一緒にホテルに入っていく場面が写っている。ジェニファーはロングヘアを下ろしてサングラスをかけ、黒い長袖のクロップトトップとダークなフレアジーンズを着ている。ベンはブルーのシャツとブルージーンズ姿で、「ナイキ」のスニーカーを合わせている。サングラスをかけたベンはわずかに微笑んでいたが、ジェニファーはベンと距離を置き、無表情で歩いていた。さらに、2人が並んでホテルのロビーを歩く写真では、ベンが隣を歩くジェニファーに顔を近づけ、腕を振りながら何かを話していた。また、ジェニファーとベンが黒いSUVの中で会話している場面を捉えた1枚には、運転席に座るベンが深刻な表情で何かを話しており、助手席に座るジェニファーは涙ぐんだ様子を見せており、片手で涙を拭っていた。ジェニファーはベンとの離婚を申請したが、ダイヤモンドの婚約指輪は外していなかった。しかし、自分の名前を刻んだ指輪を左手薬指にしており、婚約指輪は小指に移動していた。ジェニファーとベンは、5月に別居の報道があり、7月にはビバリーヒルズの豪邸を売りに出した。そんなジェニファーは新居探しを始めたそうで、現地時間11日、ロサンゼルスで最も高級な物件の一つに狙いを定めたと米メディア『TMZ』が報じた。同メディアの情報筋によると、ジェニファーが目をつけたのは、超高級住宅地ホルムビー・ヒルズに位置する豪華な「アズリア・エステート」という物件だ。現在の希望価格は5500万ドル(約78億4200万円)だが、ジェニファーは3000万ドル(約42億7700万円)〜3900万ドル(約55億6000万円)の価格帯で交渉しているという。画像2枚目は『Jennifer Lopez Instagram「Thank you for giving me the privilege and gift to be your mother.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)