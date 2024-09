浜田雅功が「芸能人格付けチェック 秋の3時間スペシャル」で料理挑戦!金メダリストやHey! Say! JUMPも参戦

「芸能人格付けチェック」(ABCテレビ・テレビ朝日系)が、10月1日(火)に秋の3時間スペシャルとして放送される。司会を務めるのは浜田雅功。今回は、彼が焼く“絶対ありえへん料理”としてナマズが登場し、一体どれだけの人を欺くことができるのか注目が集まる。



「芸能人格付けチェック」は、芸能人たちがチームを組み、様々な格付けチェックを受ける元祖格付けバラエティーであり、今回の特番でもその魅力が存分に発揮される。6つのチェック項目が用意されており、間違えるごとに芸能人たちは普通、二流、三流、さらにはそっくりさんとランクダウン。最終的には“映す価値なし”として画面から消えてしまう。



今回特に注目すべきは、最終チェックの「うなぎ」。A、B、Cの3つのうな重を食べ比べ、高級天然うなぎのうな重を当てるという内容だ。浜田が挑戦する“絶対ありえへんうな重”は、ナマズを使ったもの。焼くのは料理ド素人の浜田自身で、事前にネットで調べたという。このチェックでは、不正解を選ぶと2ランクダウンし、“絶対ありえへんうな重”を選ぶと、どんなランクのチームも即、画面から消去される。



これまで浜田は、すき焼き、酢豚、ビーフシチュー、海鮮チャーハン、餃子などを作り、一流芸能人たちの舌を欺いてきた。お正月の“浜田チャーハン”や、前回春の“浜田餃子”も好評で、視聴者から販売を求める声が続出している。今回うな重に挑む浜田の腕前は? はたして何人の舌を騙せるのか注目だ。



秋の3時間スペシャルのゲストには、菜々緒、井浦新、城田優、中尾明慶、パリオリンピック柔道金メダリストの角田夏実&出口クリスタ、Hey! Say! JUMPの中島裕翔&伊野尾慧、櫻坂46の守屋麗奈&松田里奈&大園玲、EXITの兼近大樹&りんたろーなど、総勢20人の豪華な顔ぶれが揃う。前回登場した山崎天(櫻坂46)が、初参戦のメンバーとともに一流を維持できるかも見どころだ。



さらに、中村雅俊、萬田久子、知念侑李(Hey! Say! JUMP)、3時のヒロインのかなで、福田麻貴・ゆめっちもリベンジを誓っている。食と芸術の秋、真剣勝負の行方は?





■番組情報

「芸能人格付けチェック 秋の3時間スペシャル」

放送日時:2024年10月1日(火)よる7時〜9時48分

司会:浜田雅功

アシスタント:ヒロド歩美

【ゲスト】

チーム 大御所俳優 :中村雅俊、萬田久子

チーム 無能の鷹 :菜々緒、井浦新

チーム 仲良し :城田優、中尾明慶

チーム 柔道 金メダル :角田夏実、出口クリスタ

チーム Hey! Say! JUMP :知念侑李、中島裕翔、伊野尾慧

チーム 櫻坂46 :守屋麗奈、松田里奈、山崎天、大園玲

チーム 芸人 :かなで・福田麻貴・ゆめっち(3時のヒロイン)、兼近大樹・りんたろー。(EXIT)