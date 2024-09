暑い日でも安心。東京の「予約できるかき氷」10選

予約制やオンライン整理券システムを取り入れている、今どきかき氷店を紹介します!

暑い季節に食べたい、かき氷。近年のかき氷人気で、バラエティ豊かなハイクオリティの氷を提供する店はますます増えるいっぽうです。とはいえ、猛暑のなか行列に並ぶのは辛い……というかたのために、予約制やオンライン整理券システムを取り入れている、おいしいお店を紹介します!

1. 紅茶とアルコールが織りなす一皿

「ティースイーツラボコンテナート」(南新宿)

紅茶専門店である「ティースイーツラボコンテナート」は、さまざまな紅茶をベースにしたメニューを展開しています。好みで「追いダークラム」「追いブランデー」などアルコールを使った大人の味変も。シグニチャーメニューの「基本のロイヤルミルクティー」は、自家製のロイヤルミルクティーシロップと生クリームがよく合います。

「基本のロイヤルミルクティー」1,680円 出典:konmaiさん

LINEを使った整理券発券をした後、例えば新宿で買い物やランチをしながら順番待ちをするのもおすすめ。

紅茶専門店なので、もちろん紅茶や、自家製焼き菓子も抜群のクオリティです。

「桃のミルフィーユ〜イングリッシュブレックファスト ミルクティ仕立て」2,200円 出典:Bingoccさん

予約方法:LINEでオンライン整理券

詳しくは公式Instagramで

2. こんな形、見たことない! もはや芸術

「喫茶ベレー」(戸越銀座)

<店舗情報>◆ティー スイーツ ラボ コンテナート 南新宿店住所 : 東京都渋谷区代々木1-42-14 村野ビル 1FTEL : 03-6778-0198

笹塚で人気を博した幻のかき氷店「Niccori~Na」の元店主さんが、不定期イベントで間借りかき氷を提供する準備期間を経て、2019年に待望の実店舗をオープンしたのが、この「喫茶ベレー」。味だけで十分勝負できるクオリティでありながら、店主さんのセンスが爆発した造形美も加わり、他のどこにもないかき氷に出会えます。

「髷みるく」ほうじ茶つきで1,600円 出典:mayamitieさん

自家製の水羊羹が氷の上に鎮座した、その名も「髷みるく」は感動のビジュアル。水羊羹もしっかりおいしいのがポイントです(※暑い時期は提供できないため現在休止中)。

「氷クリームソーダ マンゴー入り」1,500円 撮影:食べログマガジン編集部

場所は戸越銀座駅から徒歩9分、不動前駅または戸越銀座駅から12分と、知る人ぞ知る立地ながら、常にお客さんでいっぱいなのも納得。わざわざ足を運ぶ価値がある一店です。

予約方法:Airリザーブ

詳しくは公式Instagramで

3. 凝りすぎ、でもやりすぎない

「デギスタシオン」(成城学園)

<店舗情報>◆喫茶 ベレー住所 : 東京都品川区荏原1-7-12 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

人気フレンチレストランである「デギスタシオン」ですが、かき氷マニアからも熱い支持を得ています。天然氷の蔵元として名高い「八義」の希少な天然氷を使用した氷は、驚くほど贅沢で手が込んでいます。

「Premium氷 〜沖縄メランジェ〜」2,800円 出典:cha ︎さん

「Premium氷 〜沖縄メランジェ〜」は、沖縄のフルーツが満載。この日はマンゴー、パイン、島バナナ、ドラゴンフルーツなどがたっぷりのり、ココナッツエスプーマのトッピングと、中にはコーヒーゼリーも。こちらのかき氷は、ソースやトッピングの種類は豊富ながらも食後感がかるいのもポイントです。

「ハモン・デ・テルエル&メロン」2,100円 出典:3d8a5bさん

季節によって次々変わるメニューに「次はどんなアイディアが出てくるんだろう」とワクワクします。

予約方法:TableCheck

詳しくは公式Instagramで

4. もったり好きが集う店

「DEMEKIN」(日本橋)

<店舗情報>◆デギスタシオン住所 : 東京都世田谷区成城2-37-11TEL : 03-3417-6280

お店自らが「もったり濃厚サッパリ要素ゼロ」と発信しているほど、濃厚な創作かき氷が名物です。

「和なカボ」2,800円 撮影:食べログマガジン編集部

例えば「和なカボ」は、ほうじ茶ミルク、かぼちゃペースト、黒豆甘納豆豆腐クリーム、みたらしソース、クラッシュアーモンド、ローストココナッツ、甘納豆、みたらしゼリー、黒ごま粒あんクリーム……など書ききれないほどの構成要素。これらがバランスよくおいしく仕上がっているのがお見事!です。

「もろこしラテ」2,400円 写真:みちゅ0909さん

来店時に自分で書く注文票はインスタで予習が必要、着氷すると砂時計が置かれて30分以内の退店がルール、知識なしにかるい気持ちで入ると食べきれないかもしれないほどの濃厚さ、初訪では頼めないビッグサイズの存在……など、どことなくストイックな雰囲気に「かき氷界の二郎」の異名も。

もったり好き、甘いもの好きはぜひとも訪れるべき一店です。

予約方法:TableCheck

詳しくは公式Instagramで

5. フレンチシェフの創造力を生かした

「上原食堂」(四谷三丁目)

<店舗情報>◆DEMEKIN住所 : 東京都東京都中央区日本橋横山町9-11TEL : 080-5154-0043

2023年オープン。シェフの竹中誠治さんは、都内のホテルやレストランを経て、世界一周豪華客船に料理人として乗船したこともある異色の経歴を持つシェフ。世界中の食材や文化に触れた体験を、イノベーティブなかき氷の創作へと昇華しています。

「白桃、バニラ、ラズベリー、発酵レモン、プラリネのかき氷」2,800円 写真:お店より

ベースとなる蜜は、フランス料理のアングレーズソースと、自家製のミルクシロップを別々に仕込み、合わせたダブルシロップ。日本酒、お茶、酒粕、醤油など日本の伝統的な食材を組み合わせ、唯一無二の味を追求しています。そこに桃、フランボワーズなどの季節のフルーツをのせ、さらにはローストされたピスタチオやカラスミなど、意外性のある食材がアクセントになることも。

「鴨肉、胡桃、アンデスメロンのかき氷」3,100円 出典:ゆき47720さん

食べ進めていくうちに、さまざまな味や食感の食材が出てきて、おいしさだけではなく驚きのあるかき氷です。

>>詳しい記事はこちらから

予約方法:TableCheck

詳しくは公式Instagramで

6. とにかく「特製牛乳」を味わってほしい

「和kitchenかんな」(三軒茶屋)

<店舗情報>◆上原食堂住所 : 東京都新宿区荒木町7-14 AXAS四ツ谷3丁目 101TEL : 未開通

「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」にも選ばれ、東京のかき氷部門で食べログ1位(※2024年9月現在)の実力店です。

以前は祐天寺にあったかき氷カフェ「もちの花」が、2013年に移転して三軒茶屋にオープンした「和kitchenかんな」。もちの花時代から味を引き継ぐ「特製牛乳」(自家製のミルクシロップ)がとにかくおいしいんです!

「贅沢濃厚紫いも牛乳」1,300円 出典:カフェモカ男さん

和食店でもあるので、「特製牛乳」と和風シロップを組み合わせたかき氷が特におすすめ。こしあんシロップと組み合わせた「かんなの氷しるこ」、甘じょっぱい「みたらし牛乳」、ぽってりとした紫いもシロップの「濃厚紫いも牛乳」は他にない味です。

「かんなの氷しるこ」900円 出典:黒髪のケンタスさん

予約方法:公式サイトから

7. 素材を生かしたシンプルな味が最高

「たいやき そら」(吉祥寺)

<店舗情報>◆和kitchen かんな住所 : 東京都世田谷区下馬2-43-11 2FTEL : 03-6453-2737

たい焼き店でもある「たいやき そら」が提供するのは、今どきのかき氷としてはシンプルで、桃、バナナ、いちごなどフルーツの味を生かしたラインアップ。だからこそ「これを嫌いな人はいないのでは」という普遍的なおいしさで人気を博しています。

「生いちごミルク」1,950円+「ピスタチオミルク」150円 出典:chi-chan724さん

その大人気ぶりゆえに、予約開始時刻に申し込んでもなかなか予約が取れないほど。「当たったらラッキー!」という気持ちで臨むのがおすすめです。

「バナナミルクとチャイミルク」1,700円 出典:まよよ0702さん

予約方法:公式InstagramのDM

8. フルーツと個性的なエッセンスを楽しめる

「カキ氷 フウリン堂」(新高円寺)

<店舗情報>◆たいやき そら住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-10-3TEL : 080-2265-1704

新高円寺から徒歩6分ほど。店内はミニチュアやクラシックなおもちゃが飾られ、遊び心のあるレトロな雰囲気も魅力です。

「すもも ココナッツとバイマックルー」1,700円 撮影:食べログマガジン編集部

フルーツを生かしつつ、ハーブ、香辛料、お茶、野菜の風味などをさりげなく利かせ、一捻りしたメニューを生み出しています。例えば「いちじくとパイン ラムレーズンミルク レモンカード キャラメル」や「玉ねぎとごぼう プルーンのコンポート 生姜シロップ クリームチーズソース」。「巨峰 ゴルゴンゾーラクリーム入り」なら2種のシロップ「加賀捧茶みるく」「大葉ヨーグルト」から選べるといった具合です。

「桃のカチョエペペ」1,700円 出典:チェリー先生さん

決して奇をてらうわけではなく、いずれも絶妙なバランスなのがお見事。次々と登場するユニークなメニューが、またすぐ訪れたくなる理由かもしれません。

予約方法: LINE

詳しくは公式Instagramで

9. 和菓子職人が作るかき氷

「茶房 オクノシブヤ」(代々木公園)

<店舗情報>◆カキ氷 フウリン堂住所 : 東京都杉並区梅里2-13-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

2023年4月奥渋にオープンした、かき氷が楽しめる和カフェ「茶房 オクノシブヤ」。オーナーはかき氷界の巨匠と謳われる江良保正さんです。

「一杯点て抹茶」1,100円 写真:お店から

江良さんは、“ガケ盛り”と呼ばれるビジュアル抜群のかき氷で人気を博す有名和菓子店でメニュー開発を手掛けてきた和菓子職人。独立後、新宿のかき氷店「茶寮 億万」を手がけた後、こちらをオープン。

「丸ごと白桃レアチーズタルト」2,970円 撮影:食べログマガジン編集部

迫力満点のビジュアルと安定の味、温かいお茶がセットで出てくる気遣いに、評判も納得です。かき氷のほか、おにぎりもおいしいと話題!

予約方法:オンライン整理券

詳しくは公式Instagramで

10. フレンチの技法が光る

「あずきとこおり」(南新宿)

<店舗情報>◆茶房 オクノシブヤ住所 : 東京都渋谷区神山町7-15 ホワイトハイム大嵩 102TEL : 050-5600-3851

「食べログ フレンチ TOKYO 百名店」に選出されたこともあるフレンチレストラン「フロリレージュ」の川手寛康さんとパティシエとして活躍していた堀尾美穂さんが手がけたかき氷店。

「宮崎バナナとシブースト」2,900円 出典:ドラノログさん

フレンチの技法を取り入れながらオリジナリティ溢れるかき氷を提供しています。フルーツを使ったかき氷はもちろんのこと、木の芽や山椒、黒トリュフ、ふきのとうなど、意表を突く素材を使ったかき氷も。てっぺんにのったシブーストクリームをキャラメリゼする「シブースト」シリーズはぜひ一度食べたい銘品です。

「アマゾンカカオとパッションフルーツ」2,900円 出典:Spicy-Lifeさん

前述の「ティースイーツラボコンテナート」から徒歩3分の距離なので、うまく予約が取れたらハシゴ氷もいいですね。

>>詳しい記事はこちらから

予約方法:TableCheck

詳しくは公式Instagramで

<店舗情報>◆あずきとこおり住所 : 東京都渋谷区代々木1-46-2 グランデュオ代々木 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※季節により予約制の停止や、予約方法の変更の可能性があります。最新の情報はお店の公式SNSなどでご確認ください。

※かき氷のメニューは季節によって変わります。

※価格は税込です。

文:食べログマガジン編集部

