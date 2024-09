セガプライズにサンリオキャラクターの「シナモロール」と「初音ミク」がコラボしたグッズが登場!

今回は2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ」を紹介します☆

セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ」

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653233

登場時期:2024年8月30日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」が、バーチャルシンガー「初音ミク」とコラボレーション。

セガのプライズとして、2024年8月に、ミニぬいぐるみVol.2とVol.3が登場します!

「初音ミク」のコスチュームを着た「シナモロール」や、「シナモロール」の着ぐるみ姿の「初音ミク」など、かわいいコラボ姿をデザイン。

「シナモロール」のお友だち「みるく」もお揃いのコスチュームで展開されます☆

初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ Vol.2

サイズ:全長約18×7×18cm

種類:全4種(初音ミク(オンステージ)、シナモロール(オンステージ)、初音ミク(着ぐるみシナモン)、シナモロール(初音ミク衣装))

全4種類で展開される「初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ Vol.2」

お揃いのステージ衣装でポーズを決める「初音ミク」と「シナモロール」のかわいい姿がデザインされています。

ふわふわな「シナモロール」の着ぐるみを着た「初音ミク」や、 「初音ミク」の衣装でポーズを決める「シナモロール」が印象的です。

初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ Vol.3

サイズ:全長約8×6×15cm

種類:全3種(初音ミク、シナモン、みるく)

お揃いの衣装を着た「初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ Vol.3」

くるくるヘアーの「初音ミク」と「シナモン」「みるく」の3種類が展開されます。

胸元に付けた水色のリボン、頭にあしらわれた黒いリボンのアクセサリーがポイントです☆

お揃いの衣装や衣装交換をした姿がかわいい「初音ミク」と「シナモロール」のコラボグッズ。

セガプライズのサンリオ「初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ」は、2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

