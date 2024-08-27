【PHOTO】チョ・ジョンソク＆チョン・サンフンら、Netflix「新人歌手チョ・ジョンソク」制作発表会に出席
27日午後、ソウル麻浦（マポ）区のホテルナルソウルMギャラリーで開かれたNetflix「新人歌手チョ・ジョンソク」の制作発表会にチョ・ジョンソク、チョン・サンフン、ムン・サンフン、ヤン・ジョンウプロデューサー、イ・ジョンウォンプロデューサーが出席した。
「新人歌手チョ・ジョンソク」はシンガーソングライターを夢見る、“音楽に真心”な20年目俳優チョ・ジョンソクの新人歌手デビュープロジェクトだ。
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・チョ・ジョンソク、歌手デビューショーケースを開催へ…プロジェクトへの期待高まる
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