San E、通行人に暴行を加えた疑いで立件…警察が捜査中

公園で通行人に暴行を加えた疑いを持たれている有名ラッパーA氏が、San Eであることが分かった。本日(19日)、ソウル麻浦(マポ)警察署はラッパーのSan Eを特殊暴行の疑いで17日に立件したと明らかにした。彼は先月28日の午後8時30分頃、ソウル麻浦区のある公園の入り口で通行人に「自転車をまっすぐ押して行け」と言いながら、携帯電話などを利用して暴行した疑いを持たれている。相手は目の周りが切れたり、歯の一部が損傷したと伝えられている。

当時、通報を受けて出動した警察は、現場で基礎調査を済ませた後、San Eと被害者の通行人を帰宅させた。その後、San Eを召喚して一度調査を行い、17日に立件して正式に捜査を続けている。2010年に正式デビューしたSan Eは、「Love Sick」「Story of someone I know」「真夏の夜の蜂蜜」など、多数のヒット曲を発表した。また彼は、Mnetのヒップホップサバイバルバラエティ番組「SHOW ME THE MONEY」シリーズでプロデューサーを務め、「UNPRETTY RAP STAR」「高等ラッパー2」ではMCやメンター(指導者)として活躍した。2022年には2歳年下の一般女性と結婚。先月13日に公開した新曲「LV song model」では、妻に対する愛情を示した。この曲には妻の実際の声が盛り込まれ、話題を集めた。過去にJYPエンターテインメント、BRANDNEW MUSICに所属して活動した彼は、2020年にFameUsエンターテインメントを設立し、代表を務めている。