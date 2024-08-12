EXO ベクヒョン、約3年6ヶ月ぶりにカムバック！9月6日に4thミニアルバムをリリース
EXOのベクヒョンが、約3年6ヶ月ぶりにソロアーティストとしてカムバックする。
本日（12日）、彼は公式SNSを通じて4thミニアルバム「Hello, World」のリリースを伝えた。
カムバックのニュースと共に、公式SNSを通じて、スレート、チケット、ロゴなど、まるで映画を連想させる要素が登場する予告コンテンツが公開され、ニューアルバムに対する期待を高めた。
今回のアルバムは、2021年に発売した3rdミニアルバム「Bambi」以来、久しぶりにリリースされるアルバムであり、INB100設立後に初めて披露する作品という点でリスナーたちの関心を集めている。
4thミニアルバム「Hello, World」は、9月6日午後6時に発売される。
本日（12日）、彼は公式SNSを通じて4thミニアルバム「Hello, World」のリリースを伝えた。
カムバックのニュースと共に、公式SNSを通じて、スレート、チケット、ロゴなど、まるで映画を連想させる要素が登場する予告コンテンツが公開され、ニューアルバムに対する期待を高めた。
今回のアルバムは、2021年に発売した3rdミニアルバム「Bambi」以来、久しぶりにリリースされるアルバムであり、INB100設立後に初めて披露する作品という点でリスナーたちの関心を集めている。
4thミニアルバム「Hello, World」は、9月6日午後6時に発売される。
백현 (BAEKHYUN)- BAEKHYUN_official (@BAEKHYUN_INB100) August 11, 2024
'Hello, World - The 4th Mini Album'#백현 #BAEKHYUN #HelloWorld pic.twitter.com/o5s4P6RST9
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