【PHOTO】クォン・ナラ＆キム・ドフンら、映画「ビクトリー」VIP試写会に出席
5日午後、ソウルCGV龍山（ヨンサン）アイパークモールで、映画「ビクトリー」のVIP試写会が行われ、クォン・ナラ、キム・ドフン、DEX、キム・ジェウォン、チョン・スビン、チ・イス、アン・ソヒョン、イ・ソンビン、パク・アイン、イ・ミド、パク・ギョンヘ、チョン・ジェウン、キム・ミニョン、パク・ジンジュ、キム・ボミ、シム・ウンギョン、イ・ジュヨン、ハ・ジウォン、イ・ソル、シン・ヒョンスン、IZ*ONE出身のチェ・イェナ、イ・ウンジ、チョ・ダルファン、ジョン・パク、イ・ソヨン、パク・シウ、クォン・セウン、チャ・ジュワン、ソ・アリン、ハ・シユン、イ・ジュヒョン、ソン・スンハ、ソン・ソンムン、クォン・ヨンドゥク、クォン・ヨンドン、ソ・スヒ、パク・ジェオン、チョ・ウォンヒ、RIHEY、KNUCKS、チョン・リア、チュ・ソンヒョク、チェ・ドング、キム・ジフン、ハン・ヒョンミン、チョ・ダルファン、キム・ジヨン、チョン・イェイン、パトリシア、ジョナサン、MAYTREEらが出席した。
韓国で8月14日に公開される映画「ビクトリー」は、情熱だけはある初心者で構成されたチアリーディングサークル“ミレニアムガールズ”が、エキサイティングなダンスと音楽で皆を応援する物語を描いた作品だ。
・BLACKPINK ジスからビョン・ウソクまで、映画「ビクトリー」VIP試写会に出席！Girl's Dayメンバーも集結
・【PHOTO】Girl's Day ヘリ＆パク・セワンら、映画「ビクトリー」マスコミ向け試写会に出席
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