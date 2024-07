ブランド品や家具など幅広い買取に対応！HIKARI「出張買取の窓口」

HIKARIは、新サービス「出張買取の窓口」を2024年7月1日にオープンしました。

営業時間 : 9:00〜19:00

内容 : 出張買取・遺品整理・不用品買取・その他

対応エリア: 奈良県の全域

URL :

https://www.kaitori-madoguchi.jp/

HIKARIは、新サービス「出張買取の窓口」を2024年7月1日にオープンしました。

遺品整理時の買取や不用品の買取、オフィス家具の買取や店舗の買取など、買取に関するすべてのサービスを奈良エリアで行います。

■「出張買取の窓口」について

同社では創業以来、不用品回収に関するサービスを展開しており、自分自身ではできないお悩みを電話1本で解決してきました。

特にご年配の方は、身体の調子が悪くて生活に支障をきたすことや、不安さを感じる場面は多々あります。

「出張買取の窓口」では、買取店舗に直接持って行くことができない、大きなもので運び出しすることができない物などを実際にお客様の元へお伺いし、出張買取をおこないます。

■買取品目

家具・家電・時計・楽器・ブランド品・オーディオ機器・カメラ・パソコン・スマホ・タブレット・食器・ゴルフ用品・自転車・電動工具・お酒・おもちゃ・ホビー・貴金属・金券・骨董・美術・つり具・厨房機器・農機具・オフィス家具・カー・バイク用品・ジュエリー・宝石・その他

