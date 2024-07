DX推進や事業成長をサポート！ファンリード「AWSアドバンストティアサービスパートナー」昇格

ファンリードは、AWSが提供するAPNにおいて「AWSアドバンストティアサービスパートナー」に昇格しました。

ファンリード「AWSアドバンストティアサービスパートナー」昇格

ファンリードは、AWSが提供するAPNにおいて「AWSアドバンストティアサービスパートナー」に昇格。

■AWSパートナーネットワーク(APN)とは

APNは、AWSのテクノロジー、プログラム、専門知識、ツールを活用して顧客向けのソリューションとサービスを構築するグローバルコミュニティです。

APNには200か国以上に130,000を超えるパートナーがおり、パートナーとAWSは協力して革新的なソリューションを提供し、技術的課題を解決し、取引を獲得することで、顧客価値を高めます。

APNでは、参加するパートナー事業者に「プレミア」「アドバンスト」「セレクト」という3つのティア(段階)が設定されています。

ファンリードは2021年10月に「AWSセレクトティアサービスパートナー」の認定を受けていました。

■AWSアドバンストティアサービスパートナーに昇格

今回、ファンリードはこれまでの実績とチーム体制を認められ、「AWSアドバンストティアサービスパートナー」に昇格しました。

「アドバンスト」は、AWSのサービスに関する高い専門知識や技術力のあるチームを持ち、カスタマーエクスペリエンスの面でも実績を持つパートナーのみが認定されます。

■ファンリードのAWS導入・運用サービスで実現できること

ファンリードは、安全で柔軟性の高いAWS環境を活用し、クラウド環境を構築。

運用や管理体制も含め、お客様が利用しやすいシステムを提案します。

ファンリードではAWSを効果的に活用し、お客様のDX推進や事業成長をサポートしています。

[ファンリードのAWS構築・運用体制の特徴]

(1) 事業の成長に合わせた、最適なクラウド環境を提案

(2) AIやデータ分析などの最先端ソリューションを提供

(3) 受託開発や情報システム支援、セキュリティ対策など、

ファンリードの他のサービスと連携した一元的な開発体制

(4) スピーディーに構築、従量課金制によるムダのない運用を実現

[ファンリードのAWS導入・運用事例]

https://www.funlead.co.jp/result/

・飲食業:食堂6店舗の予約システム統合、利用者の利便性向上、フードロス削減を一気に実現。

さらなる改善検討も継続中。

・経理部門:これまでメールで行っていたグループ各社とのデータ授受をシステム化。

繁忙期で200通/月を超えていたメール業務から解放!

