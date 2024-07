”地球にやさしい” をイメージしたデザインがキュートな、サンリオキャラクターズたちの新作コレクションをピックアップ! グリーンカラーで優しい雰囲気を楽しめるルームウェアやTシャツが新登場する。7月12日(金)より、イオン、イオンスタイルとイオンスタイルオンラインにて、サンリオのキャラクターがデザインされたグリーンコレクションのTシャツやルームウェアなど全41種類のアイテムがリリースされる。「サンリオキャラクターズ グリーンコレクション」は ”地球にやさしい” をテーマにサンリオの11キャラクターがグリーンをベースにデザイン。デザインのテーマに合わせて、商品の素材の一部に再生ポリエステルを使用しているのもポイントだ。

ポケットから覗くハローキティがかわいいTシャツや、キティのリボンが胸元にワンポイント刺繍されたTシャツ、巾着袋付きで持ち運びにも便利なルームウェアのセットアップなどが登場。キッズ用のTシャツのご用意もあるんで、きょうだいやお友だちとのおそろいコーデも楽しむことができる。全体的にどのアイテムもコレクションのテーマ通り、優しい落ち着いたカラーリング。日常使いしやすいラインナップとなっているので、あなたのリラックスタイムに、楽しいお出かけに、「サンリオキャラクターズ グリーンコレクション」を合わせてみてね。(C) 2024 SANRIO CO ., LTD. APPROVAL NO. L652744