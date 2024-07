シューズやバッグ、アパレルを展開！クラウン・クリエイティブ「SKONO」マスターライセンス契約締結

クラウン・クリエイティブは、ノルウェー発のシューズブランド「SKONO(スコノ)」の日本でのライセンス事業を開始します。

クラウン・クリエイティブは、ノルウェー発のシューズブランド「SKONO(スコノ)」の日本でのライセンス事業を開始します。

今後、国内のライセンシーを通じライセンス商品の展開に着手し、人と自然とデザインが調和して共存することが「最高の価値」とされているノルウェーのコンセプトを基に「SKONO(スコノ)」の商品化を進めていきます。

「SKONO」

2002年にノルウェーで、感性豊かなデザインと実用的な素材選びで、着用する人の人生を価値あるものにするアイテムとしてシューズの販売をスタートさせて、2005年には韓国での販売もスタートし、その後20年以上も愛され続け、韓国国内だけでも70店舗の実店舗と直営店舗を展開しています。

現在では、欧米やアジア圏での販売も広げ、シューズのみならずバッグやアパレルの展開にまで広がっています。

