バンダイが展開する「キャラパキ」シリーズから、ポケモンデザインの「ポケットモンスター キャラパキ」が登場!

チョコを割ってピカチュウたちポケモンを型抜く、楽しいチョコレート菓子です☆

バンダイ「ポケットモンスター キャラパキ」

価格:138円(税込)

販売開始日:2024年7月22日(月)より順次

種類数:全8種(ピカチュウ、リザードン、ハッサム、モルペコ(まんぷくもよう)、ミミッキュ、ルカリオ、ニャオハ、ソウブレイズ)

販売店舗:全国量販店のお菓子売り場など

板型チョコレートをパキパキ割ってキャラクターのチョコを型抜く“遊び”要素が詰まったバンダイオリジナル菓子「キャラパキ」シリーズ。

人気の「キャラパキ」シリーズから、ポケモンデザインの「ポケットモンスター キャラパキ」が登場します!

デザインは全8種類で、チョコはイチゴ味チョコとキャラメル味チョコとパフ入りチョコ、ホワイトチョコの4つの味です。

4色のチョコレートを使うことにより、見た目も楽しめるお菓子になっています。

ピカチュウ・ニャオハ・リザードンのパッケージが目印です☆

レベル1「ニャオハ・モルペコ(まんぷくもよう)・ソウブレイズ」

型抜きレベル1はニャオハ・モルペコ(まんぷくもよう)・ソウブレイズがラインナップ。

ポケモンたちもちろん、背景の板チョコの模様も細かくデザインされています☆

パキパキ割って、ポケモンをゲットできます!

レベル2「ピカチュウ・ミミッキュ・ルカリオ」

レベル2にはピカチュウ・ミミッキュ・ルカリオが登場。

食べるのがもったいないくらいのデザイン性の高さにも注目です☆

ピカチュウ・ミミッキュの耳と尻尾の間や、ルカリオの脚の部分など、細かい部分も慎重に型抜きします。

レベル3「リザードン・ハッサム」

レベル3はリザードン・ハッサムがラインナップ。

リザードン・ハッサムの特徴をしっかり再現したデザインになっています。

細部まで表現されたポケモンのチョコレートをパキパキ型抜きが楽しめます☆

4色4味のチョコレートが豪華な、ポケットモンスターのチョコレート菓子。

「ポケットモンスター キャラパキ」は、2024年7月22日(月)より順次、全国量販店のお菓子売り場などにて販売開始です。

(C)Pokemon.

(C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です

※「Pokemon」:「e」の正式表記は「e」の上にアクセント記号が付くフランス語表記です

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

