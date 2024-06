天空の夏祭り

「渋谷スクランブルスクエア」の2024年の夏のテーマは「祭」。14階・45階・46階・屋上に位置する展望施設「SHIBUYA SKY(渋⾕スカイ)」にて、多様な人たちが集まり、まざり合うことで新たな文化を醸成していく、渋谷ならではの「天空の夏祭り」が2024年7月1日(月)〜20日(土)に開催される。■「SHIBUYA SKY 天空の夏祭り」開催概要

【写真】ROOFTOP 盆踊り(イメージ)

昨年開催時の様子1

昨年開催時の様子2

助六太鼓

D-mc NEXT

短冊ツリー(イメージ)

空の提灯回廊(イメージ)

TANABATA NIGHT at SHIBUYA 七夕の星空観察(イメージ)

「渋谷meets織姫星と彦星」キービジュアル

愛逢月(めであいづき)の星に願いを(イメージ)

浴衣プレミアムフォトプラン(イメージ)

SHIBUYA SKYオリジナル法被(イメージ)

2023年に開催され好評だった「天空の盆踊り」が、今年はさらにスケールアップ。「天空の夏祭り」と題し、360度のパノラマビューを誇る屋上展望空間SKY STAGEでは、渋谷上空で多様な人たちとともに輪になって踊る「ROOFTOP盆踊り」が、期間中2日間開催される。さらに、46階SKY GALLERYでは20日間に渡って空色の提灯が全体に浮遊し、夏の景色を彩る「空の提灯回廊」が登場。・開催日:2024年7月1日(月)〜20日(土)■光と音と圧倒的な解放空間で演出「ROOFTOP 盆踊り」2024年7月13日(土)、20日(土)は、光と音と圧倒的な解放空間で演出された渋谷の新しい盆踊り「ROOFTOP盆踊り」が開催。渋谷上空で多様な人たちとともに輪になって踊れば、圧倒的な解放感を感じられる。■「ROOFTOP 盆踊り」開催概要光と音と圧倒的な解放空間で演出される、渋谷の新しい盆踊り。渋谷上空で多様な人たちとともに輪になって踊る特別な体験を!当日は天空を照らすクロッシングライトとフロア照明を盆踊りのリズムと連動させ、「SKY STAGE」全体で一体感のある特別演出が実施される。今年は天空の夏祭り実行委員を中心に作られる「渋谷スクランブル音頭」も発表され、本イベントを盛り上げる。・開催日:2024年7月13日(土)・20日(土)・開催時間:各日第1部 18時15分〜19時15分/第2部 19時45分〜20時45分・開催場所:屋上展望空間「SKY STAGE」※降雨や雷、強風を含む悪天候時は中止となる。<出演者紹介>■助六太鼓日本三大太鼓のひとつといわれる助六太鼓は、1968年東京の文京区において日本初の和太鼓プロ集団として発足。江戸から伝わる歌舞伎、長唄などを研さんし、東京の盆太鼓スタイルであった斜め台による打法を、初めて創作和太鼓に取り入れ構成された助六太鼓。江戸の祭り情緒を思わせる粋で勇壮な楽曲、踊るように打ちこむ打芸は「助六流」という独自の演奏形態を築きあげた。家元今泉豊の全身を使った正確で躍動するリズムと和太鼓本来の音にこだわる姿勢は、多層の人々に認められ、音楽界、テレビ界はもとより国内外で演奏、指導活動を展開し続けている。■渋谷スクランブル音頭SHIBUYA SKY「天空の夏祭り」実行チームが「渋谷スクランブル音頭」を初披露。楽曲制作は作曲を榊原暁(VOJA)さん、編曲を松本俊行さん、歌をゆうきさん&KWANIさん(ダイナマイトしゃかりきサーカス)が担当し、振付けには渋谷を拠点に活動する社会人ダンス団体D-mc NEXTが参加。老若男女誰もが踊りやすく、ひとつになれる渋谷らしい新たな盆踊りとなっている。■D-mc NEXT日本最大規模のダンスサークル「D-mc」のOBOG団体であり、2004年に設立された社会人ダンス団体。「家庭でも仕事でもない第3の居場所(サードプレイス)」を創ることをMISSIONに掲げ、プロのダンサーからビジネスパーソンまで、1500人以上の多種多様なメンバーが所属。主な活動内容は、ダンス公演の実施、定期的なイベントの開催、現役サークル生のキャリアサポート、メディア配信、ボランティア活動。2年おきに主催するダンス公演では約3500人を動員。■屋内展望回廊に浮遊し夏の景色を彩る「空の提灯回廊」2024年7月1日(月)〜20日(土)の期間中、“空色”の提灯が渋谷の夜景に浮遊する幻想的な屋内装飾「空の提灯回廊」が初登場。空色の提灯が浮遊し、夏の景色を彩る。■「空の提灯回廊」開催概要2024年7月1日(月)〜20日(土)の期間中、屋内展望回廊「SKY GALLERY」には「空の提灯回廊」が初登場。空色の提灯が回廊全体に浮遊し、夏の景色を彩る。さらに、世界中の人々の願いを集める「短冊ツリー」が設置され、空から願う場作りが行われる。願いの短冊は後日、金王八幡宮に奉納される。・開催日時:2024年7月1日(月)〜20日(土)・開催場所:46階屋内展望回廊「SKY GALLERY」■ROOFTOP 天体観測 七夕限定の周遊特別チケット販売2024年7月7日(日)は、天体観測イベント「TANABATA NIGHT at SHIBUYA 七夕の星空観察」が開催。コスモプラネタリウム渋谷との周遊チケットも販売され、渋谷から望む七夕の夜を楽しむことができる。■ROOFTOP 天体観測 七夕限定の周遊企画「渋谷meets織姫星と彦星」開催概要天体観測イベント「ROOFTOP 天体観測」を毎月開催。2024年7月7日(日)は「TANABATA NIGHT at SHIBUYA 七夕の星空観察」と題し、屋上展望空間「SKY STAGE」に設置した天体望遠鏡を使用し、織姫星と彦星や夏を代表するさそり座などを観察する。通常のマンスリーイベントに加えて、七夕限定の周遊企画「渋谷meets織姫星と彦星」と題したコスモプラネタリウム渋谷との周遊チケットも販売。渋谷駅から徒歩5分に位置する都市型プラネタリウム施設であるコスモプラネタリウム渋谷で、“今日”渋谷から観測できる星々を含む特別鑑賞会に参加したあと、SHIBUYA SKYで七夕の星空観察を楽しめる。■七夕限定企画「渋谷meets織姫星と彦星」周遊チケット<周遊企画概要>・チケット名:渋谷meets織姫星と彦星・開催日:2024年7月7日(日)・18時〜18時40分SHIBUYA SKY特別鑑賞会「愛逢月(めであいづき)の星に願いを」@コスモプラネタリウム渋谷※17時30分からプラネタリウム入場券を配布。コスモプラネタリウム渋谷展示ロビーに受付ブースがあるため、17時55分までに必ず受付でチケットで受け取ろう。※コスモプラネタリウム渋谷での追加購入、払い戻し・時間変更は不可。チケットがないと入場できないため、グループで参加する場合は全員そろってから受付を。※プラネタリウムドーム内には17時55分から入場可能。席は自由席。遅刻の場合は途中入場できるが、席は選べないので注意。※ドーム内は飲食不可。・20時15分〜22時15分ROOFTOP 天体観測「TANABATA NIGHT at SHIBUYA 七夕の星空観察」@SHIBUYA SKY織姫星(こと座のベガ)と彦星(わし座のアルタイル)、夏を代表するさそり座など観察。コスモプラネタリウム渋谷の星空解説員による出張解説付きで楽しめる。七夕の夜に、織姫と彦星の再会を一緒に祝福しよう。※屋上展望空間「SKY STAGE」での「ROOFTOP天体観測」開始時刻が20時15分。14階チケットカウンターから屋上に到着するまでに時間を要する場合があるため、余裕をもった時間帯での来館を。※俳優・町田啓太さんによるイベント中の音声ガイダンス「Cosmo Navigation」もある。・チケット価格:1人3000円※コスモプラネタリウム渋谷の鑑賞会チケット・SHIBUYA SKYの入場チケット・各施設のノベルティ付き。・チケット販売開始日時:2024年6月4日■浴衣着付け体験とのセット券販売、法被の販売も!■浴衣プレミアムフォトプラン「Capture My Japan」の専属プロカメラマンによる30分間の撮影、入場チケット、浴衣のレンタルと着付けがセットになったプレミアムな体験ができる「浴衣プレミアムフォトプラン」。解放的な展望の中、撮影での表情・ポージング・カメラマンとのコミュニケーションなどを通じ、自分でも気づかなかった新しい自分を再発見するきっかけを提供してくれる。・販売日時:2024年7月1日(月)〜20日(土)各日14時〜21時※撮影時間:約30分(15〜20枚)。・チケット料金:5万4780円※2人分のSHIBUYA SKY入場料、浴衣着付体験料込み。※別途オプションあり。■「SHIBUYA SKY オリジナル法被」発売「SHIBUYA SKY 天空の盆踊り」開催を記念して、オリジナル法被が数量限定で販売。今年は子ども用の法被もある。家族で法被を着て盆踊りに参加しよう。・価格:大人用9900円/子ども用8800円※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。