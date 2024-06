ダイアナ妃の弟チャールズ・スペンサー氏(60)が、妻カレン・スペンサーさん(52)と13年間の結婚生活を経て、離婚することが明らかになった。チャールズ氏は現地メディアの取材に応じ「とても悲しいこと」と述べ、離婚の事実関係を認めた。チャールズ氏は過去に2度の離婚歴があり、3人の妻との間に合計7人の子ども達をもうけている。第9代スペンサー伯爵チャールズ・スペンサー氏が、妻カレン・スペンサーさんと離婚することを英メディア『Mail On Sunday』が現地時間8日に報じた。

チャールズ氏は、同メディアの取材に応じ「とても悲しいことです」と事実関係を認めるとともに、「私はただ、子ども達と孫達全員のために、わが身を捧げたいと思います。そしてカレンの今後の幸せを祈っています」と付け加えた。同メディアによると、チャールズ氏とカレンさんは今年3月、英ノーサンプトンシャー州にあるスペンサー家の邸宅「オルソープハウス」のスタッフに、離婚することを伝えていたそうだ。2人の夫婦関係は、チャールズ氏が3月14日に出版した回顧録『A Very Private School(原題)』を執筆することによって生じた緊迫感の中、破綻したという。同著でチャールズ氏は、8歳から過ごした寄宿学校「メイドウェル・ホール(Maidwell Hall)」で職員らから壮絶な虐待を受けたと告白していた。同月17日、英BBCの報道番組『Sunday with Laura Kuenssberg』が放送したチャールズ氏への独占インタビューでは、回顧録執筆中にメンタルヘルスが限界に達したことから、昨年に入院治療を受けたと明かしていた。同月にはオルソープハウスで回顧録の出版記念イベントが開催されたが、カレンさんの姿は見られなかった。チャールズ氏は1989年にモデルのヴィクトリア・エイトキンと結婚し、1男3女をもうけるも1997年に離婚。2001年にはキャロライン・フロイトさんと結婚し、1男1女をもうけたが2007年に離婚した。2010年にはブラインドデート(カジュアルなお見合い)でカナダ人の慈善家カレンさんと出会い、翌年6月にオルソープハウスで結婚式を挙げた。2012年には娘レディ・シャーロット・ダイアナ・スペンサー(11)が生まれた。カレンさんは米カリフォルニア州を拠点とする非営利団体「ホール・チャイルド・インターナショナル」の創設者兼最高経営責任者(CEO)であり、1997年から2003年までは大富豪でハリウッド映画のプロデューサー、マーク・ゴードン氏と結婚し、2人の娘をもうけていた。なお『Mail On Sunday』によると、最近のチャールズ氏は、歴史カテゴリーのポッドキャスト『The Rabbit Hole Detectives』で共同ホストを務めるノルウェー人の考古学者キャット・ジャーマンさんと親しくなっているそうだ。キャットさんは夫と別居中と伝えられており、オルソープの敷地内でローマ時代の邸宅を発掘するチャールズ氏を手伝っているとのことだ。友人達によると、2人はとても幸せそうだが「親しくなってから日が浅い」と話しているという。画像は『Charles Spencer Instagram「A very Happy 50th birthday to Karen」「Today sees the release of the latest episode of The Rabbit Hole Detectives」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)