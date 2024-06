乃木坂46 清宮レイがグループからの卒業を発表した。

乃木坂46では5月22日に阪口珠美の卒業がアナウンスされており、その3日後の25日に清宮が発表したということで、卒業ラッシュのイメージは否めないものの、清宮は自身のブログを通じて「二十歳の区切りに、新しい世界に挑戦してみようと決心しました。卒業のことはかなり前から心に決めていました」と決心に至った経緯を綴っている。卒業タイミングは35thシングル『チャンスは平等』のすべての活動を終えた7月中旬。7月15日に行われる配信ミニライブ内にて阪口と合同で卒業セレモニーが行われる。

およそ5年半、乃木坂46として活動した清宮。加入当初アピールしていたのは、帰国子女としての“英語”と抜群の運動神経から繰り出される“アクロバット”だった。5歳から小学4年生までアメリカ・サンフランシスコ近くのフォスターシティに住んでいたことからの英語力は、バラエティや後述する舞台、YouTube企画など様々な場所で発揮され、特に29thシングル表題曲「Actually…」冒頭の英詞〈「You know I need to find something,real bad...」〉は、清宮を象徴する楽曲パートのひとつとなった。5月31日深夜放送の『バナナマンのバナナムーンGOLD』(TBS系)では、番組にゲスト出演していたばかりの清宮の卒業に触れ、「Actually…」がオンエアされた。

アクティブで天真爛漫な人柄は、6月6日に公開された『のぎ動画』の企画「乃木坂あそぶだけ」で同期の柴田柚菜、筒井あやめ、松尾美佑と出かけた「アスレチックであそぼう!」を見ても健在。負けず嫌いかつポジティブな性格から、2022年に生配信された『乃木坂46時間TV』でティモンディ・高岸宏行とのコラボが実現している。ちなみに、配信内に生まれた「僕は応援団長、清宮です!」と三三七拍子を唱えるキャラクターは、ファンのあいだで語り草となっている、卒業までにどこかでもう一度見たい姿である。バラエティ面では『ラヴィット!』(TBS系)のシーズンレギュラーとして出演。彼女の最大のチャームポイントである周りに伝播していく笑顔が、朝の番組にマッチしていた印象だ。

清宮にとってターニングポイントのひとつとなったのが芝居の経験だ。2021年に参加した大人計画の舞台『3年B組皆川先生~2.5時幻目~』を皮切りにして、2022年に行われたジャルジャル×ノーミーツによるコメディ演劇『夢路空港』では前田敦子と共演。ヒロインを務めた映画『死神遣いの事件帖 -月花奇譚-』のほか、今年4月にはニッポン放送とヨーロッパ企画による舞台『鴨川ホルモー、ワンスモア』に出演し、楠木ふみという自身とは真逆とも言える新たな役を瑞々しく演じ切った。

もうひとつ、彼女にとっての節目となったのが、2022年9月からおよそ半年にわたっての一部活動の休止だ。いわゆる一部セーブしながら活動を続けるというもので、清宮にとって完全復帰までのウォーミングアップの場として機能していたのが、松尾とパーソナリティを務めるラジオ番組『ベルク presents 乃木坂46の乃木坂に相談だ!』(TOKYO FM/以下、『乃木談』)だった。同期で同学年の松尾はラフな自分をさらけ出せる特別な関係性。「清松」(読み:ピュアパイン)と呼ばれ、番組では恋愛相談のほかにも、ドライな毒舌トークを展開している。筆者が『乃木談』を聞いていての印象は、清宮がセーブ期間を経て自分を解放できるようになったのではないかということ。そこにはグループという場所ももちろんではあるが、『乃木談』がいつでも気軽に戻ってこられるホームとしてあったというのが大きいのではないだろうか。清宮は5月31日放送の『乃木談』で卒業発表について言及。あっけらかんとした簡素なコメントはなんとも『乃木談』らしいが、「番組もまだ出演しますので、最後までよろしくお願いします」と番組からの卒業を示唆している。番組の色がガラッと変わることは必至だが、詳細はまた今後アナウンスされていくことだろう(清宮の代わりが新たに入るとしたら、ベルクのある関東出身県メンバーか)。

完全復帰後の32ndシングル『人は夢を二度見る』からはアンダーメンバーとして活動を再開。6月7日、8日、9日と3日間にわたって有明アリーナで開催されている『乃木坂46 35thSGアンダーライブ』が、清宮にとっては最後の『アンダーライブ』となる。座長を務めるのはアンダー曲「車道側」センターの筒井。“あやレイ”として最も距離が近い筒井が座長ということで特別な思いを抱くと同時に、4期生、5期生のみの『アンダーライブ』としてこれからの未来を示すという意味でも、これまでとは趣の異なる公演になるであろう。

今年1月に乃木神社で行われた成人式では、20歳という区切りにあらためて未来に向かって飛躍したい、さらに世界中に飛んでいけるようにという思いを込めて「飛」という字に願いを込めていた清宮。彼女は、4期生という場所も大切にしていたメンバーだった。卒業発表の日付は、デビューから2000日の記念日で、ブログの更新時間「12:03」は『乃木坂46 4期生お見立て会』が開催された“12月3日”を示している。そして、彼女のブログには「私の希望で最後の日は4期生で集まりたいです!というお願いをしていまして、もしかしたら大好きなみんなと何かできるかも…!」といった記載もある。次の世代に繋ぐため、ひたむきに走り続けてきた真っ直ぐな道の途中で、もう一度“4番目の光”が輝き始める。

