水曜日のカンパネラ、幾田りら、Ado、稲葉浩志の新曲、注目のニューカマー・北村蕗など『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』が今週話題の新作11曲を紹介

話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするポッドキャスト『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』。このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……水曜日のカンパネラがカバーに登場! さらに、幾田りら、Ado、A.G.OとSkaaiの新曲。MONO NO AWARE、Dos Monosのニューアルバムなど強力な新作が多数リリース。さらに、1曲のリリースだけで昨年の『FUJI ROCK FESTIVAL』ROOKIE A GO-GOステージに異例の選出された北村蕗、2020年結成のレトロリロンなど注目のニューカマーもピックアップ! 海外からはエミネムなど新作11曲を紹介! また紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。番組への感想やリクエストは「#NMWミュージックアンドトーク」をつけてツイートを!

水曜日のカンパネラ「赤猫」

水曜日のカンパネラのニューEP「POP DELIVERY」がリリースになりました。昨年4月にリリースしたEP「RABBIT STAR ★」以来約1年ぶりの3rd EPとなります。本作には、コカ・コーラ『Coke STUDIO』サマー・キャンペーンソングの「マーメイド」、ドラマ『婚活1000本ノック』の主題歌「幽霊と作家」、Amazon Originalドラマ『僕の愛しい妖怪ガールフレンド』主題歌の「たまものまえ」、東京・東急プラザ原宿「ハラカド」のオープニングムービー・タイアップソング『四天王』など全8曲が収録されています。

『New Music Wednesday』には「赤猫」がリストイン、7月から放送スタートするTBS系TVアニメ『ラーメン赤猫』の主題歌です。ジャケット写真はOFBYFOR TOKYOに所属するビジュアルアーティストのYUKARIが担当、「『POPなPOWERを届けて、見た人・聴いた人を気絶させちゃう』くらいの驚きを」というコンセプトで制作されています。

Dos Monos「MOUNTAIN D」

Dos Monosのニューアルバム『Dos Atomos』がリリースになりました。今年3月に「ヒップホップクルーを経て、ロックバンドになる」と第二期始動を宣言したDos Mono、アルバムのリリースは約3年ぶりとなります。サンプリング主体のヒップホップから飛躍し、多数のゲストミュージシャンが参加したダイナミックなバンドサウンドを核としつつ、ジャンルの制約から解き放たれた作品に仕上がっています。SMTKを始めソロとしてもDos Monosと共演してきた松丸契(サックス、フルート)、D.A.N.の市川仁也(ベース)、自身が所属するyahyel、DATS他様々なミュージシャンのサポートでも知られる大井一彌(ドラムス)がレコーディングに参加しています。

またゲストミュージシャンとして先行で配信されていた「QUE GI」に参加していた大友良英に加え、Dos Monosとヨーロッパツアーで共演したモーガン・シンプソン(ブラック・ミディ)、RIZINやK-1など格闘技イベントの入場コールでもお馴染みのレニー・ハート、映像・音楽クリエイターのFranz K Endoが参加しており、全曲のミックスをThe Anticipation Illicit Tsuboi、マスタリングはblack midiなども手掛けるUKのHarvey Birrelliが手がけています。アルバムには2022年のヨーロッパツアー中から制作され今回バンドサウンド化という新機軸を打ち出すきっかけとなった楽曲「MOUNTAIN D」、林田球のSF漫画「大ダーク」とのコラボレーションから誕生した、レニー・ハートの生のアナウンスとAI音声合成ラップの対比が印象的な「HI NO TORI」など全11曲が収録されています。

Ado「MIRROR」

Adoの新曲「MIRROR」がリリースになりました。2月からアジア(タイ、台湾、香港、マレーシア、韓国、インドネシア)、ヨーロッパ(ベルギー、フランス、イギリス、ドイツ)、アメリカ(ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、オースティン)を回る初の世界ツアーと、女性ソロ・アーティスト初となる国立競技場での単独ライブを行ったAdo。「MIRROR」は5月30日にリリースされ『New Music Friday Japan』でカバーを飾り、『New Music Wednesday』にリストインしています。

今作はなとりが楽曲提供をしています。なとりは昨年Spotifyが2023年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR:Early Noise 2023』に選出されており、代表曲の「Overdose」はSpotifyでは1億8000万回を超える再生数を記録しています。Adoは昨年この「Overdose」をカバーしYouTubeにアップしていました。なおなとりとAdoは同じ歳で、Adoは「なとりさんと自分は同い年で、数少ない同い歳のコンビになります。自分は歌わせていただいている身ですが、なとりさんのこの最高にお洒落な楽曲を初めて聴かせていただいた時は踊りました」と語っています。Adoは今年7月から自身最大規模の全国アリーナツアー「モナ・リザの横顔」を全9都市、18公演で開催する予定。2024年7月10日にはニューアルバム『残夢』をリリースすることも発表しており、今作はその中に収録される予定です。

幾田りら「ハミング」

幾田りらの新曲「ハミング」がリリースになりました。今作はフジテレビ系『めざましどようび』の新テーマ・ソングとして、幾田りらが作詞・作曲を手掛け書き下ろした楽曲で、4月から放送が開始されています。(もちろん楽曲は「土曜日」をテーマにしており、休日を楽しむ人もいれば、仕事や学業に励む人もいる、様々な始まり方をする朝に寄り添う曲。歌詞には、自分自身に優しくすることの大切さが綴られています)

配信ジャケットには、陽だまりの中で体を伸ばしてあくびをする猫の写真がデザインされています。この写真は幾田りら自身が撮影しており、楽曲タイトル「ハミング」の文字も自身の手書きとなっています。全編8mmフィルムカメラで撮影されたMVも公開されており、幾田りらの10代からの友人であり、2019年にリリースされたミニアルバム『Jukebox』のジャケット撮影も手掛けた写真家・映像作家の増田彩来が監督と撮影を担当しています。

EMINEM「Houdini」

エミネムの新曲「Houdini」がリリースになりました。アメリカなど多くの国の『New Music Friday』でカバーを飾り、『New Music Friday Japan』でもよく聴かれ『New Music Wednesday』にリストインしています。楽曲タイトルの「Houdini」は1800年代後半から1900年代前半に生き、脱出王の異名を取ったマジシャンの名前から取られています。

(最近だとデュア・リパも全く同じこのハリー・フーディーニからタイトルを取った曲をリリースしました。先日エミネムは、リリースのティザーとして自身のインスタグラムに、アメリカ人の有名マジシャンであるデヴィッド・ブレインと共に公開した動画で曲のリリースを予告。で、「最後のトリックとして、俺のキャリアを消滅させるつもりだ」というコメントも。あとフーディーニは1926年、52歳の若さでこの世を去りましたが、エミネムは今年の10月17日に52歳の誕生日を迎えます。そして、ニューアルバムのタイトルは『The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)』と。本当にキャリアを終わらせたら大事件ですが、そういうコンセプトのアルバムなんじゃないかなと予想……)

この楽曲ではスティーヴ・ミラー・バンドの1982年のUS No.1シングル「Abracadabra」のサビをサンプリングしており、2002年にリリースされたエミネムの代表曲「Without Me」の歌詞<Guess who’s back / back again / Shady’s back…>も引用されています。また、エミネムのニューアルバム『The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)』は今年の夏にリリースされるのではないかと報道されています。

Jamie XX「Treat Each Other Right」

Jamie XXの新曲「Treat Each Other Right 」がリリースになりました。The XXのメンバーでありDJ/プロデューサーのJamie XX、今年は1月に「It’s So Good」、4月に Honey Dijon とのコラボ曲 「Baddy On The Floor 」と新曲のリリースが続いていますが、またしても新曲が公開されました。そしてこのタイミングでニューアルバム『In Waves』を9月にリリースすることも発表しています。Jamie XXのニューアルバムは2015年にリリースされたソロ・デビュー・アルバム『In Colours』以来およそ9年ぶり。『In Colours』は、第58回グラミー賞最優秀ダンス/エレクトロニック・アルバム賞とブリット・アワード2016最優秀ブリティッシュ男性ソロ・アーティスト賞、マーキュリー賞にノミネートされています。『In Waves』はThe XXのロミー、オリバー・シムに加え、パンダ・ベア、アヴァランチーズなどが参加していることが発表されています。

A.G.O、Skaai「Secret Idea」

A.G.OとSkaaiの新曲「Secret Idea」がリリースになりました。A.G.OはヒップホップクルーCIRRRCLEの元メンバーで、現在は東京を拠点に活動するビートメーカー/プロデューサー。SIRUP、幾田りら、King&Prince、佐藤千亜妃、春野、Furui Rihoなど様々なアーティストの楽曲に参加する人気プロデューサーで、SpotifyではA.G.Oのワークスをまとめたプレイリスト『A.G.O Works』を聴くことができます。

Skaaiはラップスタア誕生で注目を集め、Spotifyが2023年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR:Early Noise 2023』にも選出されたラッパー。今年3月にはMega Shinnosukeの「iPhone feat.Skaai」に参加し『New Music Wednesday』でカバーを飾りました。

北村蕗「500mm」

北村蕗(キタムラフキ)のEP「500mm」がリリースになりました。北村蕗は2003年生まれ山形県出身のアーティスト。2023年に初の配信シングル「amaranthus feat. 梅井美咲」をリリースし、その1曲が話題となり『FUJI ROCK FESTIVAL'23 ROOKIE A GO-GO』に出演しています。2024年には冨田ラボが手掛けた『ドラマ「地球の歩き方」Original Sound Track』に歌唱で参加。今作「500mm」は初のEPとなり、音楽で踊ることが好きな北村蕗が、ダンスミュージックをコンセプトに制作した作品です。

(ミニマルなダンスミュージック、挑戦的でアーティスティックな表現、そしてこのアイコニックなルックス……。個人的には、Yaejiを思い浮かべます……。自然との共鳴が反映されたような独特の牧歌感と都市的なセンス、野心的な音楽意欲が垣間見れる一枚です)

レトロリロン「焦動」

レトロリロンの新曲「焦動」がリリースになりました。レトロリロンは2020年に結成された4人組で、今年は『ARABAKI ROCK FEST.24』『VIVA LA ROCK 2024』『JAPAN JAM 2024』など大型フェスにも多く出演しています。Spotifyではプレイリスト『青春と一瞬』のカバーも飾っています。

(メンバーが全員音大出身ですね! なので結構メンバーの音楽的影響もバラバラでPopsに影響を受けているメンバーもいれば、クラシックがルーツだったり、ジャズがルーツだったり……。多彩な音楽をポップスに昇華しています)

MONO NO AWARE「あたりまえ」

MONO NO AWAREのニューアルバム『ザ・ビュッフェ』がリリースになりました。MONO NO AWAREにとって約3年ぶり、通算5枚目のアルバムとなります。今作は食を通して人間の持つ多様性とその先にある感情の起伏や情緒を描いたアルバムで、テレビ東京系の乳児向け番組『シナぷしゅ』4月のつきうた「もうけもん」、HEBEL HAUSにくらす家族の実話にもとづいたストーリーをドラマ化したHEBEL HAUSスペシャルムービー『LONGLIFE STORY』第二弾への書き下ろし楽曲「88」、グルメドラマ『シェアするラ!インスタントラーメンアレンジ部はじめました』エンディング主題歌「味見」など全12曲が収録されています。

『New Music Wednesday』には「あたりまえ」がリストインしました。MONO NO AWAREは約3年ぶりとなる全国ツアーの開催も発表されており、6月7日(金)東京Spotify O-EASTでの東京公演を皮切りに、台北THE WALLでの台湾公演を含む全12公演が予定されています。

稲葉浩志「NOW」

稲葉浩志(B’z)の新曲「NOW」がリリースされました。この楽曲は「Reebok × Koshi Inaba『INSTAPUMP FURY 94 MAGMA』」のCMソングに決定し、本人が出演するCM映像がReebokのYouTubeチャンネルで公開されています。2024年に30周年を迎えたReebokの代表的アイコンプロダクトであるインスタポンプフューリーの30周年セレブレーションスペシャルプロジェクトとして、稲葉浩志とのコラボレーションプロダクト「INSTAPUMP FURY 94 MAGMA」の発売が決定し、プロダクト名でもある“MAGMAは、1997年にリリースされた稲葉浩志初のソロアルバム「マグマ」のCDジャケットからインスピレーションを受けて完成しています。

(これまでも色んなコラボがされてきた名作『INSTAPUMP FURY』の稲葉さんコラボ。これはスニーカーファンのみならずB’zファン、稲葉さんファン、音楽ファン...みんな欲しくなる。コラボ発表の8分後にサーバーダウン、受注受付はオーダー殺到につきわずか2日で終了、商品は全て品切れとなってます。MAGMAからカラーを提案していく稲葉さんの姿はメイキング映像などで見られますので、ぜひ。B’zでは作詞を稲葉さん、作曲を松本さんが行い、松本さんが作るメロディから着想を得て作詞を行ったり、曲のイメージに合う詩を当てはめることで楽曲が生まれるんですが、ソロでは稲葉さんが作詞作曲どちらも自身で行っています。100%の自己表現となるわけで……自身の内面や情景を具体的な言葉で表現する事も多くなります。サウンドにはロックだけではなく、稲葉さんのルーツでもあるパンクやニューウェーブのニュアンスも感じられ……「生の稲葉浩志」を感じ取れることができる世界観に)

6月16日(日)にはソロとしては10年ぶりとなるニューアルバム『只者』がリリース予定。稲葉浩志が「只者」=「何者でもないひとりの人間」として、日々を過ごす中で出会う何気ない情景や遍在的な苦悩や葛藤を飾らない言葉で綴った歌詞と、メロディーによって紡がれた全12曲が収録されています。

文=竹内琢也、Y.SHOGO

『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』とは……

毎週水曜日に、その週リリースされた注目の新曲を中心に更新される、Spotifyのプレイリスト『New Music Wednesday』をさらに深掘りするSpotify公式ポッドキャスト。この番組をチェックすると話題の新曲をいち早く、そして詳しく知ることができて、今の音楽シーンがまるわかりに。あなたの通勤、通学、スキマ時間に無料で聴くことができるので是非チェックを。また番組では、Spotifyアプリの「Q&A」からメッセージやリクエストも募集中。あなたのオススメ曲や思い出ソングが紹介されるかも!? 番組への感想やリクエストは「#NMWミュージックアンドトーク」をつけてツイートを!

