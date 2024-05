パリス・ヒルトンが、息子フェニックス君とプールで遊ぶ動画を公開したところ、フォロワーからの指摘が相次いだ。フェニックス君が着ていたアームリング付きのライフジャケットについて、「後ろ前に着ている」「ベルトは前じゃなくて後ろよ」といった声が次々と届いたのだ。パリスはフォロワーのコメントに返信し、「教えてくれてありがとう」と記している。パリス・ヒルトンが現地時間26日、息子フェニックス君(Phoenix、1)とプールで遊ぶ動画を自身のTikTokに披露し、「ベイビーPとの冒険」と言葉を添えた。

フェニックス君は、パリスと夫で実業家のカーター・リウム氏との間に代理母によって生まれた第1子だ。昨年11月には、代理母により第2子女児ロンドンちゃんが誕生した。公開した動画は、ホテルの巨大なプールの中で、パリスがフェニックス君を抱きながら歩いている様子だ。周囲にはヤシの木が立ち並び、親子は岩でできた橋の下をくぐっている。パリスに抱かれたフェニックス君は、両手で水をはね散らすなど、とても楽しそうにしている。パリスはブロンドヘアを後部でまとめて黒いヘアバンドとサングラス姿で、黒いメッシュのスイムウェアを着ている。フェニックス君はデニムのバゲットハットを被り、“パドル・ジャンパー(Puddle Jumper)”と呼ばれるアームリング付きの青いライフジャケットを着用している。パドル・ジャンパーは幼児用に設計されたライフジャケットの一種で、浮力のあるベストにアームリングを付けたものだ。腕と中間の浮き輪部分を身体の前側で着用し、背中でストラップを閉じるようにデザインされている。しかし動画を見た多くのフォロワーは、フェニックス君がライフジャケットを後ろ前に着ていることに気付いたようだ。ある女性は、「ママさん、パドル・ジャンパーを使う別のママからの助言よ。後ろ前に着ていると思う。素敵な動画だけどね」とコメントした。するとパリスは、「まあ! ありがとう。私は息子を両腕から離さなかったわ。私もこれは後ろ前だと思ってて。買った時にそう言ったら、彼らはそれで正しいと言ったのよ。だけど、教えてくれて本当にありがとう」と感謝を述べた。また、水泳のインストラクターだというフォロワーは、「パドル・ジャンパーをフロートベストに替えてみては? 水泳を習うために、腕が使えるようになるから」とアドバイスした。これに対し、パリスは「ありがとう」と返信している。他にも、多くのフォロワーがフェニックス君のライフジャケットについて、「パドル・ジャンパーが後ろ向きだよ」「再確認した方がいいわ。反対に着てると思う」「あの浮き輪は最高だけど、ベルトは前じゃなくて後ろよ」などと指摘する声が相次いだ。画像は『Paris Hilton Instagram「Phoenix knows #LoveRush makes the best gift for moms」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)