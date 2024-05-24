初登場で1位獲得！ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/5/24
「BCNランキング」2024年5月13日から19日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
2位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
5位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
6位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
7位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
8位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
9位 moto g24（Motorola Mobility）
10位 Redmi Note 13 Pro+ 5G 8GB+256GB（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
2位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
5位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
7位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
8位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
9位 moto g24（Motorola Mobility）
10位 Redmi Note 13 Pro+ 5G 8GB+256GB（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。