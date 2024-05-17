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https://academic.oup.com/mnras/article/531/1/695/7665761
Alien 'Dyson sphere' megastructures could surround at least 7 stars in our galaxy, new studies suggest | Live Science
https://www.livescience.com/space/astronomy/alien-dyson-sphere-megastructures-could-surround-at-least-7-stars-in-our-galaxy-new-studies-suggest
Astronomers are on the Hunt for Dyson Spheres - Universe Today
https://www.universetoday.com/166921/astronomers-are-on-the-hunt-for-dyson-spheres/
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