『ポケットモンスター』シリーズのゲームサウンドをもとに新しい音楽を世に届けるプロジェクトから、新曲が到着

■Nulbarich、Sunny、UMIによる「Lucky」が5月24日に配信リリース決定!同曲が収録されたLP『Pokemon Music Collective』も同時発売

『ポケットモンスター』シリーズのゲームサウンドをもとに新しい音楽を世に届けるというコンセプトのもと、2023年9月にはCDもリリースされた「Pokemon Music Collective」(「Pokemon」のeはアキュートアクセント付きが正式表記)プロジェクトから、あらたな楽曲が登場する。

シンガーソングライターのJQがトータルプロデュースを手掛け、唯一無二のグルーヴでインターナショナルに活躍するバンドNulbarichと、K-POP/J-POP含め数多くのトップアーティストを手掛ける人気プロデューサーSunnyがタッグを組み、BTSのVと共演したシングル「wherever u r」のヒットで一躍注目を集めたアメリカ出身の日系アーティストUMIをゲストに迎えた、Nulbarich & Sunny「Lucky(feat. UMI)」が5月24日に配信リリースされることが決定。

日米を代表する気鋭のアーティスト/プロデューサーによる夢の共演が実現したこの曲は、チルでリラックスしたトラックとUMIとJQのテンダーなボーカルが相まって生み出される心地よいグルーヴが印象的なナンバー。NulbarichのフロントマンであるJQが「ポケモンと言えば、やっぱり初期から変わらないポケモンセンターのメロディーが僕の中で出てきた」と語っているように、ゲームの世界で、バトルで疲れたポケモンの体力を回復させたりする施設「ポケモンセンター」のBGMが印象的なフックとなっている。

さらに、このたび公開された配信用ジャケットには、JQ、Sunny、UMIの3アーティストをイメージした登場人物の他、曲名と同じ名前でもあるラッキーや、ドラパルト、エンペルトといったポケモンが描かれるなど、3人とポケモンたちとの関係性が気になるビジュアルとなっている。

また、2023年にリリースされたCD『Pokemon Music Collective』に収録されていた5曲に「Lucky(feat. UMI)」をあらたに追加収録した全6曲入りの完全生産限定LPも、同じく5月24日にリリース。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2024.05.24 ON SALE

Nulbarich and Sunny

DIGITAL SINGLE「Lucky(feat.UMI)」

2024.05.24 ON SALE

Various Artists

ANALOG『Pokemon Music Collective』

※生産限定盤LP

