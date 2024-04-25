いよいよ大型連休が始まります。

【画像①～⑳】地図で一目でわかる渋滞予測 NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

「渋滞予想」4月26日はどこが混雑する？【東日本】

【画像①】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□圏央道

〈外回り〉

・久喜白岡JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・海老名JCT付近 10キロ



□東名

〈下り〉

・綾瀬SIC付近 15キロ

〈下り〉

・都夫野TN付近 10キロ



□外環道

〈内回り〉

・川口東IC付近 10キロ

〈内回り〉

・新倉PA付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・海ほたるPA付近 10キロ



□東名

〈上り〉

・東郷PA付近 10キロ

〈上り〉

・綾瀬SIC付近 10キロ

〈上り〉

・横浜青葉IC付近 10キロ

〈上り〉

・東京IC付近 10キロ



□中央道

〈上り〉

・高井戸出口付近 15キロ

「渋滞予想」4月26日はどこが混雑する？【中部】

【画像②】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東名高速

〈上り〉

・東郷PA付近 10キロ



□東名阪道路

〈名古屋方向〉

・上社IC付近 10キロ

「渋滞予想」4月26日はどこが混雑する？【関西】

【画像③④】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□阪神高速道路

〈奈良方向〉

・森之宮合流付近 10キロ

〈池田方向〉

・福島合流付近 11キロ

〈大阪方向〉

・深江サグIC付近 5キロ

〈姫路方向〉

・柳原合流付近 12キロ

〈池田方向〉

・阿波座付近 11キロ

〈神戸方向〉

・港大橋付近 14キロ



「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑤】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道

〈下り〉

・岩槻IC付近 10キロ

〈下り〉

・久喜IC付近 10キロ



□常磐道

〈下り〉

・柏IC付近 10キロ



□京葉道路

〈下り〉

・貝塚IC付近 10キロ



□関越道

〈下り〉

・高坂SA付近 20キロ



□圏央道

〈外回り〉

・八王子JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・八王子JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・海老名JCT付近 10キロ



□東名

〈下り〉

・綾瀬SIC付近 20キロ

〈下り〉

・秦野中井IC付近 15キロ

〈下り〉

・岡崎IC付近 20キロ



□中央道

〈下り〉

・日野BS付近 15キロ

〈下り〉

・相模湖IC付近 10キロ



□新東名

〈下り〉

・岡崎東IC付近 20キロ



□北陸道

〈下り〉

・能美根上SIC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈下り〉

・アクアTN付近 11キロ

〈上り〉

・海ほたるPA付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・穴川IC付近 10キロ



□東関東道

〈上り〉

・湾岸市川IC付近 10キロ



□東名

〈上り〉

・綾瀬SIC付近 10キロ

〈上り〉

・東京IC付近 10キロ

□中央道

〈上り〉

・高井戸出口付近 10キロ



「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【中部】

【画像⑥】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□新東名

〈名古屋方向〉

・岡崎東IC付近 20キロ

□東名

〈名古屋方向〉

・岡崎IC付近 20キロ

□伊勢湾岸道

〈大阪方向〉

・弥富木曽岬IC付近 20キロ

「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑦⑧】は地図で一目でわかる、27日の関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路

〈名古屋方向〉

・大津IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈名古屋方向〉

・宇治TN付近 10キロ



□阪神高速

〈姫路方向〉

・京橋合流付近 11キロ

「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【九州】

【画像⑨】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO西日本 九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□九州自動車道

〈熊本方向〉

・筑紫野IC付近 10キロ

「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑩】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道

〈下り〉

・久喜IC付近 15キロ

〈下り〉

・羽生PA付近 10キロ

〈上り〉

・羽生PA付近 20キロ



□常磐道

〈下り〉

・柏IC付近 10キロ

〈下り〉

・土浦北IC付近 15キロ

〈下り〉

・友部JCT付近 15キロ

〈上り〉

・千代田石岡IC付近 15キロ

〈上り〉

・柏IC付近 10キロ



□北関東道

〈西行き〉

・友部JCT付近 10キロ



□東関東道

〈上り〉

・湾岸市川IC付近 10キロ



□京葉道路

〈下り〉

・貝塚IC付近 20キロ

〈上り〉

・穴川IC付近 10キロ

〈上り〉

・花輪IC付近 10キロ



□関越道

〈上り〉

・高坂SA付近 20キロ



□中央道

〈下り〉

・日野BS付近 15キロ

〈下り〉

・相模湖IC付近 10キロ

〈上り〉

・小松TN付近 20キロ

〈上り〉

・国立府中IC付近 15キロ



□横浜横須賀道路

〈上り〉

・朝比奈IC付近 10キロ



□東名

〈上り〉

・東京IC付近 10キロ

〈下り〉

・綾瀬SIC付近 20キロ

〈上り〉

・綾瀬SIC付近 15キロ

〈下り〉

・岡崎IC付近 10キロ



□新東名

〈下り〉

・岡崎東IC付近 10キロ



□圏央道

〈外回り〉

・八王子JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・八王子JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・牛久阿見IC付近 10キロ

〈内回り〉

・海老名JCT付近 10キロ



□北陸道

〈下り〉

・能美根上SIC付近 10キロ

〈上り〉

・美川IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈東行き〉

・アクアTN付近 9キロ

〈上り〉

・アクアTN付近 7キロ

・海ほたるPA付近 15キロ

「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【中部】

【画像⑪】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東名高速道路

〈名古屋方面〉

・岡崎IC付近 10キロ



□新東名高速道路

〈名古屋方面〉

・岡崎東IC付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈大阪方面〉

・弥富木曽岬IC付近 20キロ



□伊勢自動車道

〈名古屋方面〉

・亀山SIC付近 10キロ

「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑫⑬】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・大津IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・宇治トンネル付近 10キロ

〈下り〉

・宇治トンネル付近 10キロ



□阪神高速

〈下り〉

・京橋合流付近 11キロ



□第二神明道路

〈大阪方面〉

・伊川谷JCT付近 10キロ

「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【九州】

【画像⑭】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO西日本 九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□九州自動車道

〈熊本方面〉

・神田トンネル付近 10キロ

・鳥栖ジャンクション付近 25キロ

「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑮】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道

〈上り〉

・羽生PA付近 25キロ

・蓮田SA付近 20キロ



□北関東道

〈西行き〉

・友部JCT付近 10キロ



□常磐道

〈上り〉

・千代田石岡IC付近 20キロ

・柏IC付近 10キロ



□東関東道

〈上り〉

・湾岸市川IC付近 10キロ



□京葉自動車道

〈下り〉

・貝塚IC付近 10キロ

〈上り〉

・穴川IC付近 10キロ

・花輪IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・都夫良野TN付近 15キロ

・綾瀬SIC付近 20キロ

・横浜青葉IC付近 10キロ

〈下り〉

・綾瀬SIC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈西行き〉

・アクアTN付近 15キロ

〈東行き〉

・アクアTN付近 10キロ

〈上り〉

・アクアTN付近 7キロ

・海ほたるPA付近 15キロ



□横浜横須賀道路

〈上り〉

・朝比奈IC付近 10キロ



□中央道

〈上り〉

・小仏TN付近 30キロ

・国立府中IC付近 10キロ



□上信越道

〈上り〉

・甘楽PA付近 10キロ



□関越道

〈上り〉

・高坂SA付近 25キロ



□北陸道

〈上り〉

・美川IC付近 10キロ

〈下り〉

・能美根上SIC付近 10キロ

「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑯】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO西日本 関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・大津IC 10キロ



□京滋バイパス

〈大阪方面〉

・宇治トンネル付近 10キロ



□新名神高速道路

〈大阪方面〉

・10キロ

「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【九州】

【画像⑰】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO西日本・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・基山PA付近 10キロ

・広川IC付近 10キロ



□西九州道

〈長崎方面〉

・武雄JC付近 10キロ

「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑱】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東名高速道路

〈上り〉

・綾瀬SIC付近 10キロ

〈下り〉

・綾瀬SIC付近 15キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・海ほたるPA付近 10キロ



□中央道

〈上り〉

・小仏TN付近 15キロ

・高井戸出口付近 10キロ

〈下り〉

・府中BS付近 10キロ

「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【中部】

【画像⑲】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO西日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸自動車道

〈大阪方面〉

・湾岸長島IC付近 15キロ

「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑳】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□阪神高速道路

〈池田方面〉

・阿波座付近 11キロ

〈神戸方面〉

・大浜合流付近 10キロ

〈姫路方面〉

・京橋合流付近 11キロ