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いよいよ大型連休が始まります。

【画像①～⑳】地図で一目でわかる渋滞予測　NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

「渋滞予想」4月26日はどこが混雑する？【東日本】

【画像①】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□圏央道
〈外回り〉
・久喜白岡JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・海老名JCT付近　10キロ

□東名
〈下り〉
・綾瀬SIC付近　15キロ
〈下り〉
・都夫野TN付近　10キロ

□外環道
〈内回り〉
・川口東IC付近　10キロ
〈内回り〉
・新倉PA付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・海ほたるPA付近　10キロ

□東名
〈上り〉
・東郷PA付近　10キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC付近　10キロ
〈上り〉
・横浜青葉IC付近　10キロ
〈上り〉
・東京IC付近　10キロ

□中央道
〈上り〉
・高井戸出口付近　15キロ

「渋滞予想」4月26日はどこが混雑する？【中部】

【画像②】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東名高速
〈上り〉
・東郷PA付近　10キロ

□東名阪道路
〈名古屋方向〉
・上社IC付近　10キロ

「渋滞予想」4月26日はどこが混雑する？【関西】

【画像③④】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□阪神高速道路
〈奈良方向〉
・森之宮合流付近　10キロ
〈池田方向〉
・福島合流付近　11キロ
〈大阪方向〉
・深江サグIC付近　5キロ
〈姫路方向〉
・柳原合流付近　12キロ
〈池田方向〉
・阿波座付近　11キロ
〈神戸方向〉
・港大橋付近　14キロ
 

「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑤】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道
〈下り〉
・岩槻IC付近　10キロ
〈下り〉
・久喜IC付近　10キロ

□常磐道
〈下り〉
・柏IC付近　10キロ

□京葉道路
〈下り〉
・貝塚IC付近　10キロ

□関越道
〈下り〉
・高坂SA付近　20キロ

□圏央道
〈外回り〉
・八王子JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・八王子JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・海老名JCT付近　10キロ

□東名
〈下り〉
・綾瀬SIC付近　20キロ
〈下り〉
・秦野中井IC付近　15キロ
〈下り〉
・岡崎IC付近　20キロ

□中央道
〈下り〉
・日野BS付近　15キロ
〈下り〉
・相模湖IC付近　10キロ

□新東名
〈下り〉
・岡崎東IC付近　20キロ

□北陸道
〈下り〉
・能美根上SIC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈下り〉
・アクアTN付近　11キロ
〈上り〉
・海ほたるPA付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・穴川IC付近　10キロ

□東関東道
〈上り〉
・湾岸市川IC付近　10キロ

□東名
〈上り〉
・綾瀬SIC付近　10キロ
〈上り〉
・東京IC付近　10キロ

□中央道
〈上り〉
・高井戸出口付近　10キロ
 

「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【中部】

【画像⑥】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□新東名
〈名古屋方向〉
・岡崎東IC付近　20キロ

□東名
〈名古屋方向〉
・岡崎IC付近　20キロ

□伊勢湾岸道
〈大阪方向〉
・弥富木曽岬IC付近　20キロ

「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑦⑧】は地図で一目でわかる、27日の関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路
〈名古屋方向〉
・大津IC付近　15キロ

□京滋バイパス
〈名古屋方向〉
・宇治TN付近　10キロ

□阪神高速
〈姫路方向〉
・京橋合流付近　11キロ

「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【九州】

【画像⑨】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO西日本　九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□九州自動車道
〈熊本方向〉
・筑紫野IC付近　10キロ

「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑩】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道
〈下り〉
・久喜IC付近　15キロ
〈下り〉
・羽生PA付近　10キロ
〈上り〉
・羽生PA付近　20キロ

□常磐道
〈下り〉
・柏IC付近　10キロ
〈下り〉
・土浦北IC付近　15キロ
〈下り〉
・友部JCT付近　15キロ
〈上り〉
・千代田石岡IC付近　15キロ
〈上り〉
・柏IC付近　10キロ

□北関東道
〈西行き〉
・友部JCT付近　10キロ

□東関東道
〈上り〉
・湾岸市川IC付近　10キロ

□京葉道路
〈下り〉
・貝塚IC付近　20キロ
〈上り〉
・穴川IC付近　10キロ
〈上り〉
・花輪IC付近　10キロ

□関越道
〈上り〉
・高坂SA付近　20キロ

□中央道
〈下り〉
・日野BS付近　15キロ
〈下り〉
・相模湖IC付近　10キロ
〈上り〉
・小松TN付近　20キロ
〈上り〉
・国立府中IC付近　15キロ

□横浜横須賀道路
〈上り〉
・朝比奈IC付近　10キロ

□東名
〈上り〉
・東京IC付近　10キロ
〈下り〉
・綾瀬SIC付近　20キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC付近　15キロ
〈下り〉
・岡崎IC付近　10キロ

□新東名
〈下り〉
・岡崎東IC付近　10キロ

□圏央道
〈外回り〉
・八王子JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・八王子JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・牛久阿見IC付近　10キロ
〈内回り〉
・海老名JCT付近　10キロ

□北陸道
〈下り〉
・能美根上SIC付近　10キロ
〈上り〉
・美川IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈東行き〉
・アクアTN付近　9キロ
〈上り〉
・アクアTN付近　7キロ
・海ほたるPA付近　15キロ

「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【中部】

【画像⑪】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東名高速道路
〈名古屋方面〉
・岡崎IC付近　10キロ

□新東名高速道路
〈名古屋方面〉
・岡崎東IC付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈大阪方面〉
・弥富木曽岬IC付近　20キロ

□伊勢自動車道
〈名古屋方面〉
・亀山SIC付近　10キロ

「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑫⑬】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・大津IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・宇治トンネル付近　10キロ
〈下り〉
・宇治トンネル付近　10キロ

□阪神高速
〈下り〉
・京橋合流付近　11キロ

□第二神明道路
〈大阪方面〉
・伊川谷JCT付近　10キロ　　

「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【九州】

【画像⑭】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO西日本　九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□九州自動車道
〈熊本方面〉
・神田トンネル付近　10キロ
・鳥栖ジャンクション付近　25キロ

「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑮】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道
〈上り〉
・羽生PA付近　25キロ
・蓮田SA付近　20キロ

□北関東道
〈西行き〉
・友部JCT付近　10キロ

□常磐道
〈上り〉
・千代田石岡IC付近　20キロ
・柏IC付近　10キロ

□東関東道
〈上り〉
・湾岸市川IC付近　10キロ

□京葉自動車道
〈下り〉
・貝塚IC付近　10キロ
〈上り〉
・穴川IC付近　10キロ
・花輪IC付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・都夫良野TN付近　15キロ
・綾瀬SIC付近　20キロ
・横浜青葉IC付近　10キロ
〈下り〉
・綾瀬SIC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈西行き〉
・アクアTN付近　15キロ
〈東行き〉
・アクアTN付近　10キロ
〈上り〉
・アクアTN付近　7キロ
・海ほたるPA付近　15キロ

□横浜横須賀道路
〈上り〉
・朝比奈IC付近　10キロ

□中央道
〈上り〉
・小仏TN付近　30キロ
・国立府中IC付近　10キロ

□上信越道
〈上り〉
・甘楽PA付近　10キロ

□関越道
〈上り〉
・高坂SA付近　25キロ

□北陸道
〈上り〉
・美川IC付近　10キロ
〈下り〉
・能美根上SIC付近　10キロ

「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑯】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO西日本　関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路
〈下り〉
・大津IC　10キロ

□京滋バイパス
〈大阪方面〉
・宇治トンネル付近　10キロ

□新名神高速道路
〈大阪方面〉
・10キロ

「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【九州】

【画像⑰】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO西日本・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・基山PA付近　10キロ
・広川IC付近　10キロ

□西九州道
〈長崎方面〉
・武雄JC付近　10キロ

「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑱】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC付近　10キロ
〈下り〉
・綾瀬SIC付近　15キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・海ほたるPA付近　10キロ

□中央道
〈上り〉
・小仏TN付近　15キロ
・高井戸出口付近　10キロ
〈下り〉
・府中BS付近　10キロ

「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【中部】

【画像⑲】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO西日本　中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸自動車道
〈大阪方面〉
・湾岸長島IC付近　15キロ

「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑳】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□阪神高速道路
〈池田方面〉
・阿波座付近　11キロ
〈神戸方面〉
・大浜合流付近　10キロ
〈姫路方面〉
・京橋合流付近　11キロ

 