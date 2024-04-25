【ゴールデンウィーク渋滞予測】混雑するのはどこ？高速道路の渋滞情報【NEXCO東日本・中日本・西日本 GW4月26日～4月30日】
いよいよ大型連休が始まります。
【画像①～⑳】地図で一目でわかる渋滞予測 NEXCO東日本・中日本・西日本エリア
お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。
「渋滞予想」4月26日はどこが混雑する？【東日本】
【画像①】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□圏央道
〈外回り〉
・久喜白岡JCT付近 10キロ
〈内回り〉
・海老名JCT付近 10キロ
□東名
〈下り〉
・綾瀬SIC付近 15キロ
〈下り〉
・都夫野TN付近 10キロ
□外環道
〈内回り〉
・川口東IC付近 10キロ
〈内回り〉
・新倉PA付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・海ほたるPA付近 10キロ
□東名
〈上り〉
・東郷PA付近 10キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC付近 10キロ
〈上り〉
・横浜青葉IC付近 10キロ
〈上り〉
・東京IC付近 10キロ
□中央道
〈上り〉
・高井戸出口付近 15キロ
「渋滞予想」4月26日はどこが混雑する？【中部】
【画像②】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□東名高速
〈上り〉
・東郷PA付近 10キロ
□東名阪道路
〈名古屋方向〉
・上社IC付近 10キロ
「渋滞予想」4月26日はどこが混雑する？【関西】
【画像③④】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□阪神高速道路
〈奈良方向〉
・森之宮合流付近 10キロ
〈池田方向〉
・福島合流付近 11キロ
〈大阪方向〉
・深江サグIC付近 5キロ
〈姫路方向〉
・柳原合流付近 12キロ
〈池田方向〉
・阿波座付近 11キロ
〈神戸方向〉
・港大橋付近 14キロ
「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【東日本】
【画像⑤】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北道
〈下り〉
・岩槻IC付近 10キロ
〈下り〉
・久喜IC付近 10キロ
□常磐道
〈下り〉
・柏IC付近 10キロ
□京葉道路
〈下り〉
・貝塚IC付近 10キロ
□関越道
〈下り〉
・高坂SA付近 20キロ
□圏央道
〈外回り〉
・八王子JCT付近 10キロ
〈内回り〉
・八王子JCT付近 10キロ
〈内回り〉
・海老名JCT付近 10キロ
□東名
〈下り〉
・綾瀬SIC付近 20キロ
〈下り〉
・秦野中井IC付近 15キロ
〈下り〉
・岡崎IC付近 20キロ
□中央道
〈下り〉
・日野BS付近 15キロ
〈下り〉
・相模湖IC付近 10キロ
□新東名
〈下り〉
・岡崎東IC付近 20キロ
□北陸道
〈下り〉
・能美根上SIC付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈下り〉
・アクアTN付近 11キロ
〈上り〉
・海ほたるPA付近 10キロ
□京葉道路
〈上り〉
・穴川IC付近 10キロ
□東関東道
〈上り〉
・湾岸市川IC付近 10キロ
□東名
〈上り〉
・綾瀬SIC付近 10キロ
〈上り〉
・東京IC付近 10キロ
□中央道
〈上り〉
・高井戸出口付近 10キロ
「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【中部】
【画像⑥】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□新東名
〈名古屋方向〉
・岡崎東IC付近 20キロ
□東名
〈名古屋方向〉
・岡崎IC付近 20キロ
□伊勢湾岸道
〈大阪方向〉
・弥富木曽岬IC付近 20キロ
「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【関西】
【画像⑦⑧】は地図で一目でわかる、27日の関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速道路
〈名古屋方向〉
・大津IC付近 15キロ
□京滋バイパス
〈名古屋方向〉
・宇治TN付近 10キロ
□阪神高速
〈姫路方向〉
・京橋合流付近 11キロ
「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【九州】
【画像⑨】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO西日本 九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□九州自動車道
〈熊本方向〉
・筑紫野IC付近 10キロ
「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【東日本】
【画像⑩】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北道
〈下り〉
・久喜IC付近 15キロ
〈下り〉
・羽生PA付近 10キロ
〈上り〉
・羽生PA付近 20キロ
□常磐道
〈下り〉
・柏IC付近 10キロ
〈下り〉
・土浦北IC付近 15キロ
〈下り〉
・友部JCT付近 15キロ
〈上り〉
・千代田石岡IC付近 15キロ
〈上り〉
・柏IC付近 10キロ
□北関東道
〈西行き〉
・友部JCT付近 10キロ
□東関東道
〈上り〉
・湾岸市川IC付近 10キロ
□京葉道路
〈下り〉
・貝塚IC付近 20キロ
〈上り〉
・穴川IC付近 10キロ
〈上り〉
・花輪IC付近 10キロ
□関越道
〈上り〉
・高坂SA付近 20キロ
□中央道
〈下り〉
・日野BS付近 15キロ
〈下り〉
・相模湖IC付近 10キロ
〈上り〉
・小松TN付近 20キロ
〈上り〉
・国立府中IC付近 15キロ
□横浜横須賀道路
〈上り〉
・朝比奈IC付近 10キロ
□東名
〈上り〉
・東京IC付近 10キロ
〈下り〉
・綾瀬SIC付近 20キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC付近 15キロ
〈下り〉
・岡崎IC付近 10キロ
□新東名
〈下り〉
・岡崎東IC付近 10キロ
□圏央道
〈外回り〉
・八王子JCT付近 10キロ
〈内回り〉
・八王子JCT付近 10キロ
〈内回り〉
・牛久阿見IC付近 10キロ
〈内回り〉
・海老名JCT付近 10キロ
□北陸道
〈下り〉
・能美根上SIC付近 10キロ
〈上り〉
・美川IC付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈東行き〉
・アクアTN付近 9キロ
〈上り〉
・アクアTN付近 7キロ
・海ほたるPA付近 15キロ
「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【中部】
【画像⑪】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□東名高速道路
〈名古屋方面〉
・岡崎IC付近 10キロ
□新東名高速道路
〈名古屋方面〉
・岡崎東IC付近 10キロ
□伊勢湾岸自動車道
〈大阪方面〉
・弥富木曽岬IC付近 20キロ
□伊勢自動車道
〈名古屋方面〉
・亀山SIC付近 10キロ
「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【関西】
【画像⑫⑬】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速道路
〈上り〉
・大津IC付近 15キロ
〈下り〉
・大津IC付近 10キロ
□京滋バイパス
〈上り〉
・宇治トンネル付近 10キロ
〈下り〉
・宇治トンネル付近 10キロ
□阪神高速
〈下り〉
・京橋合流付近 11キロ
□第二神明道路
〈大阪方面〉
・伊川谷JCT付近 10キロ
「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【九州】
【画像⑭】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO西日本 九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□九州自動車道
〈熊本方面〉
・神田トンネル付近 10キロ
・鳥栖ジャンクション付近 25キロ
「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【東日本】
【画像⑮】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北道
〈上り〉
・羽生PA付近 25キロ
・蓮田SA付近 20キロ
□北関東道
〈西行き〉
・友部JCT付近 10キロ
□常磐道
〈上り〉
・千代田石岡IC付近 20キロ
・柏IC付近 10キロ
□東関東道
〈上り〉
・湾岸市川IC付近 10キロ
□京葉自動車道
〈下り〉
・貝塚IC付近 10キロ
〈上り〉
・穴川IC付近 10キロ
・花輪IC付近 10キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・都夫良野TN付近 15キロ
・綾瀬SIC付近 20キロ
・横浜青葉IC付近 10キロ
〈下り〉
・綾瀬SIC付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈西行き〉
・アクアTN付近 15キロ
〈東行き〉
・アクアTN付近 10キロ
〈上り〉
・アクアTN付近 7キロ
・海ほたるPA付近 15キロ
□横浜横須賀道路
〈上り〉
・朝比奈IC付近 10キロ
□中央道
〈上り〉
・小仏TN付近 30キロ
・国立府中IC付近 10キロ
□上信越道
〈上り〉
・甘楽PA付近 10キロ
□関越道
〈上り〉
・高坂SA付近 25キロ
□北陸道
〈上り〉
・美川IC付近 10キロ
〈下り〉
・能美根上SIC付近 10キロ
「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【関西】
【画像⑯】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO西日本 関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速道路
〈下り〉
・大津IC 10キロ
□京滋バイパス
〈大阪方面〉
・宇治トンネル付近 10キロ
□新名神高速道路
〈大阪方面〉
・10キロ
「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【九州】
【画像⑰】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO西日本・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□九州自動車道
〈上り〉
・基山PA付近 10キロ
・広川IC付近 10キロ
□西九州道
〈長崎方面〉
・武雄JC付近 10キロ
「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【東日本】
【画像⑱】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC付近 10キロ
〈下り〉
・綾瀬SIC付近 15キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・海ほたるPA付近 10キロ
□中央道
〈上り〉
・小仏TN付近 15キロ
・高井戸出口付近 10キロ
〈下り〉
・府中BS付近 10キロ
「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【中部】
【画像⑲】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO西日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□伊勢湾岸自動車道
〈大阪方面〉
・湾岸長島IC付近 15キロ
「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【関西】
【画像⑳】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□阪神高速道路
〈池田方面〉
・阿波座付近 11キロ
〈神戸方面〉
・大浜合流付近 10キロ
〈姫路方面〉
・京橋合流付近 11キロ