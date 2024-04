「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン」のシーズン2、「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン ― ザ・ブック・オブ・キャロル」より、本編映像の一部が公開された。

本作は、「ウォーキング・デッド」の最終話で文明都市コモンウェルスを去り、フランスに漂着したダリル(ノーマン・リーダス)のその後を追う物語。シーズン2では、ダリルと彼の親友・キャロル(メリッサ・マクブライド)の2人に焦点が当てられる。あらすじには、「2人は過去の困難と立ち向かいながら、キャロルは友人を探すために戦い、ダリルはフランスに残るという決断に苦悩。これがネストで緊張を引き起こすことになる」と記されている。



公開されたティザーの前半には、フランスにいるダリルと武装勢力「生者の力」との戦闘シーンが収められている。冒頭から緊迫感にあふれ、見応えのある激しいアクションを展開。ダリルは銃撃戦で敵の兵士たちを圧倒する。

後半で舞台はアメリカに移り、ダリルの行方を探すキャロルが登場。シーズン1のラストで彼のバイクを見つけたキャロルは、バイクを取引していた男たちを訪ねる。「修理を依頼したいんだけど、前の持ち主は?」とキャロルが聞くと、1人の男が「ディクソン。クソ野郎だ」とだけ答え、ダリルの物らしきクロスボウを車の上に置く。男の非協力的な態度にしびれを切らしたキャロルは、クロスボウを手に取ってこう脅す。「動かず両手を下ろして。私の友人はどこ?」

シーズン2のキャストはリーダスのほか、イザベル役のクレマンス・ポエジー、ローラン役のルイ・ピュエシュ・シグリウッツらが続投。シーズン1にカメオ出演したキャロル役のメリッサ・マクブライドは、レギュラーとして参戦する。

ショーランナーは「ER 緊急救命室」のデヴィッド・ザベル、製作総指揮はザベル、リーダス、マクブライド、スコット・M・ギンプル、グレッグ・ニコテロ、アンジェラ・カンらが務める。

「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン ― ザ・ブック・オブ・キャロル」と題されたシーズン2は、2024年夏に米リリース予定。

