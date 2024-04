共通の興味を持った友人と一緒に同じおすすめ投稿を見られる「ブレンド(Blend)」機能がInstagramでテストされていることがわかりました。Instagram is developing ‘Blend,’ recommended Reels for you and a friend | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/03/29/instagram-is-developing-blend-recommended-reels-for-you-and-a-friend/

#Instagram is working on Blend: #Reels recommendations based on reels you've shared each other and your reels interests ????



ℹ️ Private between the two of you. You can leave a Blend at any time. pic.twitter.com/1kcssBuf7G— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 28, 2024

Instagram is working on new Reels feed that combines two users' interestshttps://www.engadget.com/instagram-is-working-on-new-reels-feed-that-combines-two-users-interests-192018928.htmlInstagram Tests Blend Feed for Private Content Sharing | Social Media Todayhttps://www.socialmediatoday.com/news/instagram-blend-feed-private-content-sharing/711710/開発中のバージョンをテストしたというユーザーによると、ユーザーが別のユーザーを招待して作る特別なタイムラインフィードが新たに追加されていることがわかったそうです。「ブレンド」に2人が参加すると、2人ともが興味を持つだろうと思われる投稿と、どちらかが共有した「リール」に基づくおすすめ投稿が流れ始め、2人だけのタイムラインが作り上げられるとのこと。Instagramは、この機能についての具体的な詳細や、ブレンドが継続的に新しいおすすめ投稿で更新されるのか、それとも一定時間後に更新されるのかについては共有していません。この機能は、リールの発見と視聴時間を増加する効果があるとみられ、短尺動画共有サービスという市場においてTikTokと争えるようになる可能性が指摘されています。2022年、Instagramの責任者であるアダム・モセリ氏は「友達は、フィードに投稿するよりもストーリーにたくさん投稿し、DMをたくさん送り合っている」と述べており、誰もが見られる場所でコンテンツについて話し合うのではなくよりプライベートな空間をユーザーは好む傾向にあることを示していました。こうした事情に基づき、フィードの投稿を親しい友人のみと共有する新しいオプションを追加するなど、より的を絞ったアプローチを行っています。専門家は「このオプションは、実際のコンテンツ発見もグループ体験を優先する、より魅力的なアプリ内要素となるでしょう」と述べました。