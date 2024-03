ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、リゾート感があって持っているだけでテンションが上がる「アップリケ刺繍の雑材トートバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「チップ&デール」アップリケ刺繍の雑材トートバッグ

© Disney

価格:7,480円(税込)

サイズ:約31(底部24)×22×15cm

※チャーム取り外し可

重さ:約460g

持ち手の立ち上がり寸法:約9.5cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインのトートバッグ。

ペーパー素材を編み込んだ涼しげなデザインで、リゾート感もたっぷり!

巾着付きなので、中に入れた荷物の飛び出しを防止してくれます。

© Disney

表面には「チップ&デール」のロゴも☆

ロゴはサガラ刺繍で施されているのでぷっくりと立体的に見えるのもポイントです。

© Disney

持ち手部分には合皮素材が使われています。

ペーパー素材を使用した本体は軽く、全体的に落ち着いた色味なので大人っぽく持つことができます。

© Disney

「チップ」と「デール」のかわいいチャーム付きなのも魅力的☆

仲良く花火を見ている姿が愛くるしく、ほっこりとします。

© Disney

チャームは取り外し可能です。

© Disney

開閉は巾着式で、綿キャンバス地の内生地付き。

内側には小物類の収納に便利なオープンポケットが2つあしらわれ底マチが広く、荷物が収納しやすくなっています。

コーディネートのアクセントにもぴったりな「チップ」と「デール」デザインのファッションアイテム。

リゾート感があって持っているだけでテンションが上がる「アップリケ刺繍の雑材トートバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post チップ&デールのチャーム付き!ベルメゾン ディズニー「アップリケ刺繍の雑材トートバッグ」 appeared first on Dtimes.