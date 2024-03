ブラジル の先住民コミュニティに住む81歳の女性の腹部に石灰化した胎児(石児)が見つかり、摘出手術の翌日に死亡した。女性は長い間腹痛を訴えていたものの、病院嫌いで医師の診察を受けることを避けてきたそうで、胎児は少なくとも56年間、腹部に留まっていた可能性が高いという。 ブラジル のニュースメディア『G1』などが伝えた。 ブラジル 南西部マットグロッソ・ド・スル州アラウ・モレイラ市の先住民コミュニティに住むダニエラ・アルメイダ・ヴェラさん(Daniela Almeida Vera、81)が15日、重篤な 感染症 で死亡した。

7人の子と40人の孫がいるダニエラさんは10日、市内の小さな病院で尿路 感染症 の治療を受けていたが症状が悪化。腹部に腫瘍のような塊があったことからがんが疑われ、翌日にポンタ・ポラン地域病院(Ponta Porã Regional Hospital)に転院した。そうして行われた3D-CT検査で、腹部に石灰化した胎児が発見され、14日に摘出手術が行われたが、翌日に集中治療室で死亡が確認された。ダニエラさんが最後に妊娠したのは1968年で、長い間腹痛に悩まされてきたものの、検査機器を恐がって痛み止めなどで対処してきたという。そのため医師は、この胎児が少なくとも56年間、腹部に留まっていたのではないかと推測している。一方で末娘のロザリーさん(Rosely)は、ダニエラさんが10代の頃、現在の夫とは別の男性の子を妊娠し、その頃から腹痛を訴えていたことを明かしており、「胎児が56年以上前から腹部に存在していた可能性もある」と指摘している。ダニエラさんが時々、「お腹の中で赤ちゃんが動いているような気がして気分が悪くなる」と話していたことも分かっており、家族は「まさか、こんなことになっていたとは」と驚きを隠せず、悲嘆に暮れているという。ただ今後は、石灰化した胎児の臨床分析が実施される予定で、これにより胎児が亡くなった時期、大きさなどの詳細が明らかになるそうだ。なお、石灰化した胎児はギリシャ語で"リソペディオン(石児)"と呼ばれており、発見されずに放置すると合併症を起こす原因となる。ただ石児は非常に珍しく、英科学雑誌『BioMed Central』によると、これまでに報告されているのは300件にも満たないという。ポンタ・ポランの保健部門を監督するパトリック・デジール医師(Dr. Patrick Dezir)によると、石児は子宮外妊娠後に胎児が死亡し、母親がそれを認識しないなどして放置することで起きるそうだ。その胎児は母体で吸収されずに残ってしまい、母体の免疫系が胎児を異物とみなし、感染から防ごうとするために石灰化されるという。ちなみに英ニュースメディア『The Sun』は、2021年にアルジェリアの73歳の女性からも石児が見つかったことを伝えており、胎児は妊娠7か月まで成長し、体重は2040グラム超(4.5ポンド)で、腹部に35年間も留まっていたことが判明していた。また昨年にはアメリカで、石灰化した胎児を9年間も腹部に抱えていた女性が死亡したことが明らかになった。石灰化した胎児が女性の腸を塞ぎ、重度の腸閉塞と栄養失調を引き起こしていたという。