トラベル情報メディア『Asher & Lyric』が昨年6月に発表したレポートで、「世界で最も LGBTQ +フレンドリーな国」に カナダ が選ばれていた。しかし実際の声は、調査結果を100パーセント反映しているとは言い難いようだ。このほど同国で開催された女子大学 バレーボール 大会に、5人の トランスジェンダー 選手が出場したことで物議を醸している。米ニュースメディア『New York Post』などが報じた。 カナダ のオンタリオ州トロントで現地時間1月24日、女子大学 バレーボール 大会に出場したセネカ・カレッジの「セネカ・スティング(Seneca Sting)」とセンテニアル・カレッジの「センテニアル・コルツ(Centennial Colts)」の選手が物議を醸した。

その理由は、セネカ・スティングに3人、センテニアル・コルツに2人の トランスジェンダー の選手が起用され、 生物学 的に女性である選手はベンチに控えたままであったからだ。試合は3人の トランスジェンダー を起用したセネカ・スティングが、センテニアル・コルツに3対1で勝利した。地元のニュースメディア『Rebel News』によると、同メディアが試合会場の取材及び撮影を試みようとしたが、激怒した大会関係者に撮影を中止するように求められたという。当時の映像には、ジャーナリストのデイヴィッド・メンジーズ氏(David Menzies)が、コーチに「なぜ 生物学 的な女性の選手を起用しないのか?」と問いかける場面が映っている。この映像がSNSに公開されると、多くの疑問の声があがった。 生物学 的に女性である人たちは、この状況に対してボイコットを始める時期だと思うよ。」「何のために女子スポーツを無意味に破壊するんだ? こんなイデオロギーは間違っている。」「来年はトランスの彼女たちはもっといろんなポジションを獲得するだろう。そしてそれに対抗するチームはもっとトランスの選手を起用することになる。さらば、女子スポーツよ。」 バレーボール 大会を管轄するCCAA( カナダ 大学体育協会)の方針によれば、性同一性障害または性別違和のために治療を受けている トランスジェンダー の女性選手は「1年間のテストステロン抑制治療を終えたのち、大会競技に出場できる」という。しかしながら、 トランスジェンダー の女性と 生物学 的な女性では圧倒的に力の差があることは否めないようだ。昨年、米ノースカロライナ州で開催された高校 バレーボール 大会で、 トランスジェンダー 女性のスパイクを受けた 生物学 的な女性が脳震盪を起こして頭と首に重傷を負う事故が起きていた。また今年1月には、 生物学 的な女性のスポーツの権利を守るために「女子スポーツを守れ(save women's sports)」と呼びかける集会活動が アメリカ で行われ、 トランスジェンダー のアスリートと 生物学 的な女性アスリートがスポーツで対戦することに反対していた。