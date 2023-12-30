¤Û¤ó¤³¤ó¡¡¾¾ËÜ¿Í»ÖàÊ¸½ÕË¤á¤Ë²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¡Ö»Ø¸¶¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¿Ô¤¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤ó¤³¤ó¤¬£³£°Æü¡¢¥é¥¸¥ªÂçºå¡ÖÅÚÍË¤Î¸á¸å¤Ï¡¢¥È¥³¥È¥ó¤Û¤ó¤³¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÀÅª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¡¢»Ø¸¶¡Êè½Çµ¡Ë¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡££²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ç»Ø¸¶¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¿¤Á°Ê³°¤¬¤ä¤Ã¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡£½÷À¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤½¤â¤½¤â°ì¼ï¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¡ÖºÛÈ½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤½¤³¤Ç¤ªÏÃ¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò»Ù»ý¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡¤Û¤ó¤³¤ó¼«¿È¤â£²£¹ÆüÇÛ¿®¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇºÛÈ½¤Ç¤Î·èÃå¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êË¡¼£¹ñ²È¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¤ËÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¤ä¤ó¡£²¶¤âÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¤·¡£¤Û¤ó¤À¤é¡Ø¤ªÁ°¤Ï¤´¤Ã¤Ä¤Ç°ì½ï¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢»Å»ö¤ó¤È¤¤Ï¤è¤¦¤ª¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢º£¤Ê¤ó¤«Ç¯¤Ë£±²ó²ñ¤¦¤«²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¡£²¿Ç¯¤â²ñ¤¦¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç²ñ¤¦¤¿¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÏÃ¤»¤¨¤Ø¤ó¤·¤Í¡£³§¤µ¤ó¡¢»ÍÏ»»þÃæ°ì½ï¤È»×¤¦¤Î´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤Ï¸À¤ï¤Ø¤ó¤Î¤«¡Ù¤È¤«¡£¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ç¤ä¤Ç¡£¡Ø¸À¤ï¤Ø¤ó¤Î¤«¡Ù¡Ø×ÖÅÙ¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ª¤¤¡¢¤ªÁ°¤Ï¥ª¥Þ¥±¤ä¤Ê¡Ù¤È¤«¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥ÈÍè¤ë¤«¤é¡£ÈðëîÃæ½ý¤ä¤Ç¡£¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤È¤«¤Çº£ÅÄ¡Ê¹Ì»Ê¡Ë¤â¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢²¶¤Î¤È¤³¤À¤±¥ï¡¼¤Ã¤ÆÍè¤ó¤Í¤ó¡£¡Ê²¶¤Î¤³¤È¡Ë·ù¤¤¤ä¤Í¤ä¤í¡©¡×¤È½ª»Ï¤Ü¤ä¤Àá¤À¤Ã¤¿¡£