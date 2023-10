幼い娘3人の命を奪った罪で2004年に死刑となったキャメロン・トッド・ウィリンガム。冤罪の可能性があるにも関わらず刑が執行された、アメリカ史上最も「無実の人間を死刑にした可能性が高い」事件として知られ、様々な映画やドラマで取り上げられている。

1991年12月23日朝、米テキサス州コルシカナのウィリンガム家の自宅で火災が発生。ウィリンガムは軽い火傷で済んだものの、家の中にいた3人の幼い娘たちは死亡。ウィリンガムの妻で3人の母親であるステイシーは火災当時、娘たちのクリスマスプレゼントを買うために外出していた。

検察は、ウィリンガムが子供たちと妻への虐待を隠蔽しようとして火を放ち、子供たちを殺したとして起訴。殺害を認めれば終身刑に減刑するという司法取引が持ち掛けられたが、ウィリンガムは無実を主張し取引を拒否。そして、3人の殺害容疑で死刑判決を受ける。

その後も彼は無実を主張し続け、何度も控訴しようと試みる。12年間を刑務所で過ごし、死刑執行の直前には刑の停止を求めて州知事や裁判所などに新たな証拠が提出されたが、彼は予定通り2004年2月17日に36歳で処刑された。

執行後、彼が無罪だった可能性を指摘する鑑定や報告書が相次いで発表され、判決の正当性、捜査方法、使用された証拠などをめぐって大きな論争が巻き起こった。2009年、米ニューヨーカー誌から調査記事が公開され、同事件はアメリカ中に知られることになる。

Some say Cameron Todd Willingham was a wrongfully convicted, innocent man put to death. But Stacy Kuykendall knew him better than anyone, and she's convinced that he was a monster who was guilty as charged. The season premiere of #EvilLivesHere is streaming now on @discoveryplus. pic.twitter.com/0ETwWewkJn

- Investigation Discovery (@DiscoveryID) February 15, 2021