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Some say Cameron Todd Willingham was a wrongfully convicted, innocent man put to death. But Stacy Kuykendall knew him better than anyone, and she's convinced that he was a monster who was guilty as charged. The season premiere of #EvilLivesHere is streaming now on @discoveryplus. pic.twitter.com/0ETwWewkJn
- Investigation Discovery (@DiscoveryID) February 15, 2021
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