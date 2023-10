大人にとって害がないものでも、子どもにとっては命取りになることがある。このほど米テネシー州で、7歳少女が自分の誕生日会で飾っていたヘリウムガス入りの風船を割って片付けていたところ、母親が目を離していた隙に風船が少女の顔を覆い、命を奪ってしまった。少女の死因は明らかになっていないが、母親が風船の取り扱いについて注意喚起していることを米ニュースメディア『People.com』などが報じた。

【この記事の他の写真を見る】

米テネシー州クリントン在住のチャンナ・ケリーさん(Channa Kelly)が今月8日、娘のアレクサンドラ・ホープ・ケリーちゃん(Alexandra Hope Kelly)の死について自身のFacebookに投稿した。

投稿によると、先月24日に7歳の誕生日を迎えたアレクサンドラちゃんのために、34インチ(約86センチ)の数字“7”を模したマイラー樹脂(ポリエステルフィルム)製の風船と、アレクサンドラちゃんが好きな「Roblox(オンラインゲーミングプラットフォーム)」がテーマのラテックス製の風船をチャンナさんは10個用意した。

しばらくはこれらの風船を自宅に飾っていたが、誕生日から1週間が経った今月1日、チャンナさんはアレクサンドラちゃんと一緒にリビングで風船を片付けるために割り始めた。その時、アレクサンドラちゃんから「“7”の風船は私が割ってもいい?」と聞かれ、「いいわよ」と許可を出したチャンナさんは、アレクサンドラちゃんをリビングに残して少し昼寝をするために寝室へ向かった。

そして昼寝から目覚めたチャンナさんがリビングに戻ると、床の上で横になったアレクサンドラちゃんの姿を発見した。

「最初は寝落ちしてしまったんだと思っていました。けれど、マイラー樹脂製の風船が娘の頭を覆っていたのです。すぐにバルーンを引き剥がし、911(緊急電話番号)に通報しました。そしてオペレーターに手順を確認しながら、アレクサンドラに心肺蘇生法を行いました。」

反応がないアレクサンドラちゃんに、チャンナさんが必死に心肺蘇生を行うと、通報を受けて1人の警察官が到着し、チャンナさんと交代して心肺蘇生を行った。その後、消防隊や救急隊が到着し、懸命に蘇生処置が施されたが、アレクサンドラちゃんはそのまま亡くなってしまった。

突然、ひとり娘を亡くしてしまったチャンナさんは酷く取り乱してしまったそうで、Facebookにこのように綴っている。

「子どもを持つ親として、ラテックス製の風船には、窒息の危険があると認識していました。しかし大きなサイズのマイラー樹脂製の風船に、こんな危険性があるとは想像もしていませんでしたし、アレクサンドラの頭を覆ってしまうなんて、考えもしませんでした。この風船の危険性を知らなかったことで、私の世界は崩壊してしまったのです。」

なおアレクサンドラちゃんがヘリウム中毒で亡くなったのか、窒息が原因で亡くなったのかは明らかになっておらず、地元警察が死因の特定を進めているが、結果が分かるまで4〜6か月ほどかかるそうだ。

チャンナさんは「今回の件をシェアすることで、ラテックス製の風船だけでなく、マイラー樹脂製の風船の危険性についても、保護者の方たちに認識してもらえればと願っています。我が子を失うことによる精神的なショックや痛みを、他の誰にも経験してほしくないのです」と、保護者たちに注意喚起した。

チャンナさんの義理の姉妹であるクリスティ・タッカーさん(Kristi Tucker)は、クラウドファンディングプラットフォーム「GoFundMe」に専用ページを設置し、アレクサンドラちゃんの葬儀の費用と、チャンナさんが娘の死を乗り越えるまでの生活費を募った。同ページには「子どもを失うなんて、本当に辛すぎる」「こんなに可愛い子が亡くなってしまうなんて…」など悲しみの声が届き、目標額1万5000ドル(約224万円)を上回る1万5785ドル(約236万円)が集まった。

ちなみに今年8月には米フロリダ州で、おもちゃ箱の中で眠ってしまった4歳の双子が翌朝に遺体で見つかるという悲しい事故が発生しており、母親が他の保護者に警告していた。

