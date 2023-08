25日に開幕したイベント「Warai Mirai Fes 2022〜Road to EXPO 2025〜」(チーム関西主催)で「SDGs―1グランプリ THE BEST SELECTION ―SDGsでネタ祭り―」が開かれ、歴代チャンピオンが勢ぞろいしてネタを披露した。

SDGs(持続可能な達成目標)を笑いで楽しく分かりやすく広めようという芸人のコンテストで、今年で7年目を迎えた。佐久間一行(45)は「毎月17日のSDGsの日にイラストをアップしてます。2年ぐらい続いてます」と明かし、さらに「ブログは18年間毎日、1万回以上は更新してます。1日も休んだことがありません」。仕事でどうしても更新できない時は「ブログ休みます」とアップするそうで「持続の能力あるんです」と胸を張った。

一方で「スドゥグス」とSDGsをローマ字読みして笑わせた見取り図・盛山晋太郎(37)は最近、自慢の長髪をバッサリ切ったそうで「これもSDGs。切った髪を銀シャリの鰻さんに提供。いろんな人の髪の毛を集めてアートにするそうです」と明かした。