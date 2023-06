英サウスポートで開催されたフード&ドリンクフェスティバルで今月4日午後2時頃、「ゾーブボール」が突風によって吹き上げられ、中で遊んでいた男児(9)が重傷を負った。ゾーブボールは直径3メートルほどのエアー式球体で、男児は宙を舞い、地面に叩きつけられたという。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。

事故が起きたのはイベント広場に設置された小さなプールで、水上遊具として使われていたゾーブボールが突風に吹き上げられた。

豪ニュースメディア『news.com.au』によると、ゾーブボールは地上から15〜20メートルほど舞い上がって降下したそうで、現場にいたスタッフが慌てて後を追ったという。

当時の様子を捉えた動画では、ゾーブボールが真っ青な空をまるで流れ星のように斜めに落ちていくのが見て取れ、そのスピードはかなり速い。

男児はその後、地面に強く叩きつけられ、ヘリコプターで病院に搬送されて多発外傷と診断された。現在も治療中だが、幸いなことに容体は安定しており、命に別状はないという。

事故の詳細については現在、安全衛生庁(HSE)が調べを進めているが、目撃者数人は「異常な気象現象によるもの」と証言しており、吹き上げられたゾーブボールの近くにいたというポール・ホームズさん(Paul Holmes)は当時のことをこう語った。

「私は、2つのゾーブボールが宙に舞い上がるのを見た。そして声を限りにこう叫んだんだ。『1つには子供が入っているぞ! 誰かあの子(ボール)を捕まえてくれ』とね。」

「すると私の叫びを聞いたゾーブボール担当のスタッフはすぐに、別のゾーブボールに入っていた子供たち全員を外に出していた。子供たちの両親が手助けをしたのか、それともスタッフだけだったのかは分からない。ただ素早い反応だった。」

なお舞い上がった2つのゾーブボールのうちの一方は、それほど高く飛ばずに事なきを得たが、9歳男児が入ったゾーンボールが宙を飛んでいくのを見た人たちは驚き、パニックに陥っていたという。

ちなみに2020年には台湾で、3歳女児が突風に煽られ、巨大な凧とともに空中に巻き上げられた。女児はまるで人形のように宙を舞い、衝撃的な映像が話題となった。

画像は『news.com.au 2023年6月8日「Horror as boy hurtles across sky in inflatable ball」(Picture: Twitter)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)