ポケモンとNHK交響楽団によるスペシャルコンサートが、2023年8月10日(木)に開催決定!

ゲーム『ポケットモンスター』シリーズのおなじみの楽曲や、クラシックの小品などをフルオーケストラの生演奏で楽しめます。

ポケモン×NHK交響楽団 スペシャルオーケストラ2023

開催日:2023年8月10日(木)

開催時間:14時開場、15時開演(休憩あり)

チケット:3000円(全席指定)※未就学児入場不可

申込期間(プレオーダー):2023年6月下旬開始

当落通知(プレオーダー):2023年7月6日(木)※予定

会場:パシフィコ横浜 国立大ホール

演奏:NHK交響楽団スペシャルオーケストラ

指揮:平石章人(N響指揮研究員)

曲目:ゲーム『ポケットモンスター』シリーズの楽曲や各国のクラシック楽曲など

主催:株式会社ポケモン

ポケモンとNHK交響楽団による、スペシャルオーケストラの開催が決定!

ゲーム『ポケットモンスター』シリーズのおなじみの楽曲や、各国のクラシック楽曲などがフルオーケストラの生演奏で披露されます。

予定曲目は、ゲーム『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』のメインテーマ。

また、管弦楽のためのラプソディーより「八木節」ほかクラシック楽曲の演奏が予定されています。

ポケモンが好きな子どもたちやポケモンファンの方必見のコンサートです☆

出演者

東京フィルハーモニー交響楽団、広島ウインドオーケストラとの共演や、N響室内楽公演での指揮も務めた平石章人さんが指揮者として登壇。

日本を代表するオーケストラ「NHK交響楽団」もあわせて紹介します。

平石章人(指揮)

上野学園大学・研究生『指揮専門』にて下野竜也、大河内雅彦の両氏に指揮を学ぶ。

その後、東京音楽大学にて広上淳一、田代俊文の両氏に指導を受け、2017年に渡欧、ウィーン国立音楽演劇大学にてヨハネス・ヴィルトナー氏の元で研鑽を積んだ。

2021年9月よりNHK交響楽団にて首席指揮者パーヴォ・ヤルヴィ氏のアシスタントを務め、2022年1月からは同団の指揮研究員として公演に携わっている。

東京フィルハーモニー交響楽団、広島ウインドオーケストラとの共演や、N響室内楽公演での指揮のほか、東京・春・音楽祭の「ローエングリン」にて、指揮者マレク・ヤノフスキ氏のアシスタントを務めた。

NHK交響楽団スペシャルオーケストラ(演奏)

1926年10月に新交響楽団の名称で結成。

1951年には日本放送協会(NHK)の支援を受けることとなり、NHK交響楽団と改称。

以来、今日に至るまで、世界一流の指揮者を次々と招聘、話題のソリストたちとも共演し、歴史的名演を残してきた。

2013年8月、ザルツブルク音楽祭に初出演、2020年春にはヨーロッパ主要9都市で公演を行うなど、その活動ぶりと演奏は国際的にも高い評価を得ている。

現在、年間54回の定期公演をはじめ、全国各地で約120回のコンサートを行い、その演奏はNHKの放送を通じて国内外に広く紹介されている。

また社会貢献活動として、全国の学校を訪問する「NHKこども音楽クラブ」、被災地や病院に安らぎと元気を届ける室内楽コンサートなど、多彩な活動を行っている。

ゲーム『ポケットモンスター』シリーズのおなじみの楽曲や、クラシックの小品などをフルオーケストラの生演奏で楽しめるコンサート。

2023年8月10日(木)に開催される、ポケモン×NHK交響楽団 スペシャルオーケストラ2023の紹介でした☆

