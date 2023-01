バスケットボール漫画は「バスケ界の現実」をどう描いてきたか…『SLAM DUNK』から新作『アオバノバスケ』までを辿る

バスケットボール漫画の軌跡

2022年12月3日、原作者である井上雄彦氏が、初めて自ら監督を務めた劇場アニメ映画『THE FIRST SLAM DUNK』が公開され、1月4日までの観客動員数が約461万人、興行成績も67億円突破の大ヒットを記録した。

言うまでもないが同作の原作は、1990年から1996年まで週刊少年ジャンプ誌上で連載した漫画『SLAM DUNK』。国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部を超える、スポーツ漫画のなかでも屈指の人気を誇る作品だ。

アニメ映画『THE FIRST SLAM DUNK』本ポスター((C)I.T.PLANNING,INC.(C)2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners)

しかし『SLAM DUNK』が人気を博する以前、漫画の世界ではバスケットボールを扱った作品は売れない、というのが定説だった。

六田登氏の『ダッシュ勝平』などの荒唐無稽なテイストの作品ならばともかく、バスケットボールの醍醐味に焦点を合わせたスポーツ漫画で、ヒット作と呼ばれるものはそれまでなかったのだ。

そんなバスケ漫画がある種タブー視されていた状況で、前作『カメレオンジェイル』がわずか12週で終了した井上雄彦氏は、あえて『SLAM DUNK』に着手した。連載当初こそ、当時少年誌で流行していた不良モノのテイストも交えているが、回が進むに連れて作品の主軸はバスケットボールへと移っていった。

『SLAM DUNK』が、それまでのバスケ漫画と一線を画していたのは、高校時代バスケットボール部の主将を務めていた井上氏ならではのリアルな視点と描写だ。

描かれるプレーも高校生離れはしてはいるが、既存の少年誌のスポーツ漫画に見られた演出過剰なものではなく、現実のプレーに即したもので、そのひとつひとつの動作や挙動の意味や、そこに込められている選手の意図や戦術を、経験者ならではの視点で説き明かしていき、プレーを追体験しているかの臨場感を読者に与えた。

『SLAM DUNK』を通じて、読者はバスケットボールと、その楽しさを学んだのだ。

こうして『SLAM DUNK』は歴代最高部数653万部を達成した90年代半ばの週刊少年ジャンプの人気を牽引する作品となり、スポーツ漫画の金字塔となった。

競技人口も増加、人気スポーツに

その成功を受けてバスケ漫画は野球やサッカーと並ぶスポーツ漫画としての地位を確立し、『SLAM DUNK』と同時期に連載を開始し今なおシリーズ展開を続ける八神ひろき氏の『DEAR BOYS』、日向武史氏の『あひるの空』、藤巻忠俊氏の『黒子のバスケ』など、テレビアニメ化された作品も多く生まれている。

『SLAM DUNK』は、漫画だけでなく実際のバスケットボールの世界にも強く影響を与えた。

公益財団法人日本バスケットボール協会が公開している資料によれば『SLAM DUNK』が連載していた1990年から1996年にかけて81万人だった競技登録者数が100万人を超えるまでに増加している。

80年代末から90年代にかけてのマイケル・ジョーダンやマジック・ジョンソン等スター選手が活躍するNBAブーム、ストリート・バスケブームが相まった時期とはいえ、『SLAM DUNK』がバスケットボールの知名度向上と普及に貢献したのは間違いない。

田臥勇太選手 photo by gettyimages

2000年代の幕開けと共に表面的なバスケットボールのブームは沈静化するが、2004年には小学5年生で『SLAM DUNK』を読み始め“人生を変えた一冊”と公言する田臥勇太氏が、日本人として初めてNBAでデビューを果たし、翌2005年には日本初のプロリーグbjリーグが発足(2016年にNBLと統合しBリーグに改組)。

2018年には渡邊雄太氏が、2019年には八村塁氏がNBAにデビューするなど、日本のバスケットボールの世界は新しい段階に差し掛かっている。

現在の日本バスケ界を描く

そして『SLAM DUNK』の完結から20数年、バスケ漫画を再び新しい段階に引き上げるかもしれない作品が『アオバノバスケ』だ。

『アオバノバスケ』は、前作『ボーイズ・ラン・ザ・ライオット』が、2021年米国ハーヴェイ賞「Best Manga部門」にノミネートされた学慶人氏によるバスケ漫画だ。

掲載誌は、講談社が運営している青年・女性誌漫画誌6編集部からなる漫画配信サイト“コミックDAYS”。2022年12月31日時点で第10話までが掲載済みで、1月6日には単行本第1巻が発売予定されている。

『アオバノバスケ』(学慶人/講談社)

本作で特筆すべきは、青年・女性誌の読者が対象となっているためか、少年誌掲載だった『SLAM DUNK』をはじめとする前述のバスケ漫画と比べて、キャラクター造形や描写により繊細さや地に足がついたリアリティが感じられること。

そして『SLAM DUNK』が牽引した90年代のブームを経た、現在の日本のバスケットボールの世界を反映したかのような作品であることだ。

身長195cmの中学一年生・青葉太樹は、その恵まれた体格のせいで「異物」あつかいされ、ミニバスケットボールで退団に追い込まれた過去を負っていた。

『アオバノバスケ』(学慶人/講談社)

「何がしたいのか」「どうなりたいのか」、自分の進む道を見失っていた太樹は、ある日、教室を訪れた三年の明星レオからバスケ部への勧誘を受ける。かつての経験から「自分が入ると反則みたいなもの」と当初は入部を渋っていたが、レオが仕掛けてきた1on1に敗れた太樹は、諦めていたはずのバスケットボールで悔し涙を流す。

バスケU16日本代表を務めるレオは、太樹の本当の武器は身長ではなく、別の部分にあると諭す。そして、なりたい自分を見つけた方法を問う太樹に「超えたい相手に何度も出会った」「1人じゃ無理だった」と答える。

レオとの交流の中でバスケの自由さに惹かれていった太樹は、中学卒業後、10度目の夏・冬連覇を狙う福岡天神高校バスケ部の新主将となったレオを超えるという夢を胸に、都内の新進の強豪校・青蕾高校へ進学する。

「諦観」からスタート

体格ではない、日本のバスケットボールが世界で通用するために必要としているものは何か? 筋力でも瞬発力でもない、バスケットボールにおける「身体の強さ」とは?

随所に挿入される精神論に逃げることない、取材に基づいた実践的なノウハウや理論は、本作の大きな魅力のひとつだ。

しかし何より本作『アオバノバスケ』と、これまでのバスケ漫画との異質さを端的に表しているのは、主人公である青葉太樹の独特な設定だろう。

『アオバノバスケ』(学慶人/講談社)

バスケ漫画の定石としては、主人公は初心者であったり低身長であったり、バスケットボールにおいて何らかの欠点を持っているものだが、ミニバスとはいえバスケットボールの経験者であり、身長という才能にも恵まれている太樹は、設定だけならば欠点がないようにみえる。

その代わりに太樹に科せられているのは周囲からの抑圧と、それによって植えつけられたバスケットボールへの諦観だ。前作『ボーイズ・ラン・ザ・ライオット』でトランスジェンダーの苦悩を描いた学氏は、ともすれば無頓着になりがちな社会が向けるこうした同調圧力を丁寧に掬い上げる。

太樹の物語は、失望と諦観から始まっているのだ。

これは既存の、特に少年誌連載のスポーツ漫画の多くが、最初に未知の可能性を秘めた主人公が上り坂を駆けあがっていく様を描いているのと対照的に映る。

そして、そんな太樹の姿は、日本のバスケットボールの世界の状況にも重なる。

本作の第1話で、レオに誘われて訪れた「第2回 U15 バスケットボール交歓大会」の会場で、太樹が耳にしたある観客の発言が象徴的だ。

『アオバノバスケ』(学慶人/講談社)

「MBAでそこそこ活躍する日本人が何人出ようが、東京五輪なんてどうだったよ?」

「日本代表全然じゃん」

「日本人にバスケで夢は見れないだろ」

作中で当の観客自身が“素人からしたら”と言っているが、これも包み隠さぬ世論の一面だろう。90年代の華やかなバスケットボールブームが過ぎ去って20数年が経ったいま、個人的に世界で活躍する選手は出てきても、日本のバスケットボールそのものが世界に進出したわけではないのだ。

夢を実現させるために

それでも太樹は、交歓大会でのレオのプレーを目の当たりにして、再びバスケットボールを始めて、レオを超えるという夢を見る。

この見開き6ページにわたる交歓大会でのレオのプレーは印象的だ。筆絵のような力強い線画と緻密な処理によって、荒々しい勢いと繊細さが共存するプレーの凄みを、ほとんど無音で描き切り、太樹が受けた衝撃を読者に疑似体験させる。

『アオバノバスケ』(学慶人/講談社)

一度は諦めた夢を、見失った自分を、再び手に入れて実現させる--『アオバノバスケ』は、高校バスケを通じた少年の喪失と再生の物語でもあるのだ。

そして夢と自分を取り戻した太樹は、レオを倒す=日本一になるという目的を叶えるべく、同じ志を持った仲間と出会うため、青蕾高校バスケ部に入部する。

これから先の展開は、ぜひ漫画本編でじっくりと楽しんでほしい。

『SLAM DUNK』が多くのバスケファンに夢を与えた作品だとすれば、『アオバノバスケ』は、20数年経ったいま厳しい現実を目の当たりにしながら、それでも夢を実現させようとする意志と、そのための武器を与える作品になりえるかもしれない。

そんな可能性を感じる作品だ。