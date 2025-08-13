ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 外国人観光客が野外排泄「もう限界」鎌倉の聖地で深刻なトイレ問題 迷惑行為 外国人観光客 マナー違反 鎌倉 スラムダンク 神奈川県 FRIDAYデジタル 外国人観光客が野外排泄「もう限界」鎌倉の聖地で深刻なトイレ問題 2025年8月13日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「SLAM DUNK」の聖地として世界中のファンが訪れる江ノ電「鎌倉高校前駅」 観光客による「野外排泄」問題に直面していると、FRIDAYが報じた 所構わず排泄されるそうで、地域住民は「もう限界だ」と悲鳴を上げている 記事を読む おすすめ記事 「こんなにバカだったの？」マックに非難殺到！食糧廃棄に転売、“穴だらけ”の対策 2025年8月12日 15時0分 「配慮がなさすぎる」IVE 新曲MVの“折り鶴炎上”演出が物議…コメント7000件超えの大荒れ 2025年8月12日 19時53分 「加害少女」は社会復帰、父親は自殺…「佐世保高1女子生徒殺害事件」 同級生を殺害・解体した15歳の“本当の顔” 2025年7月26日 8時12分 北海道に住むある家族が「村八分にされた」理由。「はさみを持った男が侵入してきた」恐怖体験を激白 2025年8月11日 15時54分 広陵高校｢校長の逆ギレ会見｣が招く最大の危機 2025年8月12日 17時30分