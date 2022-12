中国・上海市の複合商業施設で今月2日午前0時過ぎ、ガラス床の張替え工事を行っていた男性作業員が4階から約15メートル下に転落して死亡した。男性は床用ガラスを外した穴に気付かず転落、事故当時の動画が拡散し衝撃が広がっている。『手机网易网』などが伝えた。

上海市普陀区中山北路にある大規模ショッピングセンター「環球港(グローバル・ハーバー)」で2日午前0時30分頃、4階中央ホール広場の床の穴から男性作業員が約15メートル(50フィート)下に転落した。男性は頭を強打し、病院に搬送されたものの死亡が確認された。

現場ではガラス床の張替え作業が行われていたが、事故当時は休憩中でガラスが外されたままになっていた。

当時の監視カメラの映像では、画面右手に休憩中の作業員3人が映し出されており、亡くなった男性作業員が画面左手から3人に向かって1人で歩いてくるのが見て取れる。ところが男性は突然、床に開いていた穴に落ち、一度床に上半身をぶつけながらも転落してしまう。

『The Sun』では男性作業員が当時、携帯電話で通話中だったこと、床の穴には全く気付かずに転落したことを伝えているが、詳細については当局が調査中で明らかにされていない。

なおSNSに投稿された動画には、「現場の安全管理はどうなっているの?」「ガラス張りの床は工事中でなくても信用できない」「男性は4階から地下2階まで落ちたのだろう。こんな死に方はしたくないね」「彼は現場の責任者だと聞いた」「正月前に亡くなるなんて、家族の気持ちを思うとやりきれない」「真夜中の仕事で疲れていたのでは?」といったコメントが寄せられている。

ちなみに今年7月にはブラジルで、23歳の女性がジップラインのジャンプ台から20メートル下に転落し死亡した。ジャンプ台には穴が開いており、女性は墜落制止用器具もつけていなかった。

画像は『The Sun 2022年12月9日付「MALL PLUNGE Horror moment worker plunges 50ft to his death after falling through missing tile on glass bridge at shopping centre」(Credit: AsiaWire)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)