TikTokで公開された間違い探し動画が話題を呼んでいます。



当該動画がこちらです。

一枚の紙に「間違いを見つけられる?」という英文とカラフルに色が付いた「123456789」という数字が書かれています。何かがおかしいのですが、皆さんは何が間違ってるかわかりますか?

TikTokには以下のような声が寄せられていました。

・この間違いが見つけられなかったボクは注意力がないってことか

・“MISTAKE”が全部大文字になってるのが間違いだと思った

・わかんなかったよ

・数字の0がないことじゃなかったんだ

・色の順番がおかしい気がしたけど

・“MISTAKE”という単語だと思ったんだけどな

・色がついた数字は罠だったんだ

・最後までわからなかった女性のリアクションを観たかった

・これは盲点

・この女性たちに問題出したのがそもそも間違い

・“the”のスペル合ってる?

・間違い見つけるまで20分くらいかかった

・間違いじゃなくて何かが足らないのかなと思ってしまった

・やらせっぽい

・意外に気付かないものなのね

正解は“Can you find the the MISTAKE?(間違いを見つけられる?)”という英文に“the”が2つ入っていることでした。

