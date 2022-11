英バーミンガム郊外の道路上で最近、犬が電動カートにつながれ、這いつくばったまま苦しそうに引きずられている姿が撮影された。動画はSNSで拡散し、電動カートを運転していた女に非難が殺到、地元警察などが行方を追っている。『Hull Live』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

問題の動画が撮影されたのは英バーミンガム郊外アーディントン地区を走行中の車の中からで、初老の女が電動カートを運転しているのが見て取れる。電動カート後部にはリードをつけた犬がつながれており、車の中の男性が「犬が痛がっているじゃないか!」と叫んで注意を引くと、女は聞こえなかったのか「何なの?」と聞き返している。

男性はその後も何度か「あなたは犬を傷つけているんだよ」と早口でまくしたて、「犬が死んでしまうよ。君は縁石にぶつかっているだろう」と訴えるが、女は何かをブツブツ言いながらも電動カートを止めることはなかった。

一方で腹這いになるしかない犬は何度か四つ這いになろうとするが、首輪が顔の途中までずれ落ちた状態で為す術もなく、つらそうに引きずられていくのだった。

なおこの動画は、バーミンガム地域を対象にしたTwitterサイト『Birmz Is Grime』に投稿されると大炎上、「これは動物虐待」「動画を撮影するのではなく、この女を止めて警察を呼ぶべきだった」「これは酷い。吐き気がするね」「犬が無事であることを祈るよ」「この女に犬を飼う資格はない。女を一刻も早く見つけ出して欲しい」「これは犯罪。動物虐待の罰則を強化すべき」といったコメントが寄せられた。

動画の拡散を受け、英国動物虐待防止協会(RSPCA)は「非常にショッキングだ」と調査に乗り出したことを明かしており、ウェスト・ミッドランズ州警察のスポークスマンも「この動画が撮影されたのはここ数日のことだと聞いている。今後はRSPCAと情報を共有して調べを進める」と語り、女を早急に探し出すことを約束した。

ちなみに昨年10月にはインドで、犬を虐待する男に牛が猛攻撃する様子が捉えられ、「まさにカルマ。悪い行いをすれば悪い報いがあるんだよ」「動物のほうが心がある」といった声があがっていた。

画像は『Metro 2022年11月9日付「Dog dragged along road by woman on a mobility scooter」(Picture: Birmz Is Grime / SWNS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)