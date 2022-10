かわいいキャラクター文具を豊富に展開しているステーショナリーメーカー「サンスター文具」

そんな「サンスター文具」から、『クレヨンしんちゃん』と「シナモロール」のコラボグッズが登場!

今回は、お揃いの衣装に身を包んだ姿がキュートな4種類のアクリルキーホルダーを紹介します☆

サンスター文具「クレヨンしんちゃん×シナモロール」3連アクリルキーホルダー

価格:880円(税込)

販売店舗:全国のファンシー雑貨取扱店なと

シナモン&しんちゃん

「シナモロール」が「しんちゃん」の私服を着たイラストのアクリルキーホルダー。

「しんちゃん」は「シナモロール」の耳と尻尾を着けて登場です☆

腰に手を当てたポーズの「ぶりぶりざえもん」にも注目!

一緒にお尻をフリフリしている姿が茶目っ気のあるグッズです。

みるく&シロ&ひまわり

「みるく」と「ひまわり」、「シロ」が一緒に遊んでいるキュートなイラスト。

お揃いの黄色いベビー服を着た姿に癒されます。

「シロ」の頭の上に乗ったシナモンロールもかわいいポイントです。

「シナモロール」の人形で遊ぶ「ひまわり」など、コラボレーションならではの魅力満載なキーホルダーです☆

チョコビ

『クレヨンしんちゃん』に登場する「チョコビ」のイメージキャラクター「ワニ山さん」の着ぐるみを着たデザイン。

お揃いのコスチュームで並んで歩く姿に癒されるキーホルダーです。

さらに、星の形をした「チョコビ」とパッケージのイラスト付き☆

バッグやポーチに付けても、鮮やかなピンク色が映えるグッズです。

アクション仮面

「アクション仮面」のヒーロー衣装に身を包んだ姿の「シナモロール」と「しんちゃん」のダイカットデザイン。

ホワイトカラーの「カンタムロボ」が付いた3連アクリルキーホルダーです☆

「シナモロール」と「しんちゃん」の「アクション仮面」の決めポーズも注目ポイント!

鮮やかなブルーとレッドのコントラストがヒーロー衣装にピッタリです。

お揃いの衣装に身を包んだ姿がキュートなアクリルキーホルダー。

サンスター文具から販売中の「クレヨンしんちゃん×シナモロール」3連アクリルキーホルダーの紹介でした☆

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

©2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S621880

