マーベルドラマを順番に整理！ディズニープラス配信予定のラインナップも

映画の印象が大きいマーベルだが、数多くの名作ドラマも存在している。特にマーベル・シネマティック・ユニバース(以下、MCU)のドラマシリーズが次々と配信され、どの順番で見るべきか迷うことだろう。さらに『デアデビル』を始めとしたNetflix製作のシリーズや『エージェント・オブ・シールド』なども…! 今回、Disney+(ディズニープラス)で配信されているマーベルドラマを整理。今後の配信予定についても一覧でまとめた(随時更新)。

※本記事では、各マーベルドラマのあらすじ・展開に触れています。ネタバレを避けたい方はご注意ください。

近年、ディズニープラスオリジナルのマーベルドラマが続々とリリースされている。一体、今何が配信され製作中なのか、すべてを把握するのは難しくなってきたことだろう。そこで、現在ディズニープラスで配信中のマーベルドラマを一覧にした。

一口に「マーベルドラマ」と言っても、製作別で3種類に分類できる。ディズニープラスオリジナル作品となる「マーベル・スタジオ製作のドラマ」と、過去にNetflixで独占配信されていた「Netflix製作のドラマ」、そして『エージェント・オブ・シールド』や『レギオン』ら「それ以外のドラマ」だ。

視聴すべき順番だが、マーベル・スタジオ製作のドラマに関しては基本的に時系列に沿って配信されている。そのため、配信された順に追っていくのがいいだろう。全部見ている時間なんてない! という人は、気になった作品や、推しヒーローが登場する作品だけ見るのもアリだ。

Netflix製作の『デアデビル』や『ジェシカ・ジョーンズ』ら“ディフェンダーズ・サーガ”は、クロスオーバーも多く、世界観の共有が密。時系列順に追っていく方がストーリーがわかりやすく、より楽しめる内容になっている(詳しい順番は後述)。

2019年に公開された『アベンジャーズ/エンドゲーム』によって、幕を閉じたMCUフェーズ3。続くフェーズ4の第1作目として2020年に配信されたのが『ワンダヴィジョン』だ。その後、『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』や『ロキ』、『ムーンナイト』、そして『シー・ハルク:ザ・アトーニー』と、かなり早いペースで新作が配信され続けている。

『ブラック・ウィドウ』や『スパイダーマン:ノーウェイ・ホーム』など、これまで同様映画も公開されているが、ドラマシリーズもMCUに本格参入したことで、これまでにない充実感を生み出している。



マーベル・スタジオ初のオリジナルドラマシリーズとして、ディズニープラスで最初に配信された『ワンダヴィジョン』。『アベンジャーズ/エンドゲーム』のその後が舞台で、ワンダと死んだはずのヴィジョンの夫婦生活がシットコム風に描かれていく。

『ワンダヴィジョン』は、『マイティ・ソー』シリーズのダーシーなど、これまでMCU作品に登場してきたキャラクターが登場することでも話題に。さらには、映画『X-MEN』シリーズからあの人もキャスティングされており、MCUのファンだけでなくX-MENファンからも注目を集めた。



『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』は、キャプテン・アメリカの相棒であるファルコンことサム・ウィルソンと、バッキー・バーンズの二人が主人公。こちらも、『ワンダヴィジョン』同様『アベンジャーズ/エンドゲーム』のあとの時間軸で、キャプテンから受け継いだ盾を巡ってストーリーが展開されていく。

主人公の二人のほか、シャロン・カーターやヘルムート・ジモなど、『キャプテン・アメリカ』シリーズでおなじみのキャラクターが登場。ちなみに、2代目キャプテン・アメリカとして登場するジョン・ウォーカーに扮するワイアット・ラッセルは、ファンに〇〇と思われるとわかっていたから出演を決めたとか?



『アベンジャーズ/エンドゲーム』で、2012年にアベンジャーズの手から逃れたロキが主人公。無事逃げおおせたかと思いきや、ロキは時間変異取締局…通称TVAと呼ばれる組織に拘束される。

本作では、ロキの変異種が多数登場。中でもワニの姿をした“アリゲーター・ロキ”の人気は高い。ちなみに、本作でMCU入りを果たしたオーウェン・ウィルソンは、ネタバレをしないようにとマーベルから「何度も」怒られていたそう。

MCUで初となるアニメシリーズ。もしもスティーブ・ロジャースの代わりに超人血清を投与されたのがペギー・カーターだったら…? というように、IFの世界が1話完結で描かれるアンソロジーシリーズ。シーズン2の更新が決定している。



ホークアイこと、クリント・バートンがヒーローをやめて家族と穏やかなクリスマスを過ごそうとするも、自身の過去のせいでなかなかうまくいかず…!? という、ホリデー・コメディな『ホークアイ』。

本作で初めてケイト・ビショップが登場。さらに、第6話「クリスマスがやってきた?」でNetflixの『デアデビル』からあのキャラクターが再登場! NetflixのマーベルシリーズとMCUが初めてつながった瞬間となった。



『ムーンナイト』は、平凡で穏やかな性格のスティーヴン・グラントが、自身のなかにあるもう一つの人格に気付くことで物語が展開していくアクション・サイコスリラー。主人公は多重人格者で、人格ごとに口調や表情、アクセントが異なる。それを主演のオスカー・アイザックが見事に演じ分け、彼の演技力の高さが抜群に発揮されている。

実は『エターナルズ』で登場したキット・ハリントン演じるデイン・ウィットマンを『ムーンナイト』に登場させるアイデアがあったとか。しかし実現には至らず、『ムーンナイト』はカメオ出演が多いMCUでは異例の、既存キャラクターが登場しない珍しいシリーズとなった。



キャプテン・マーベルに憧れる高校生カマラが、ひょんなことからスーパーパワーに覚醒する、ニューヒーロー誕生の物語『ミズ・マーベル』。マーベルオタクにとっては、まさに夢のような展開だ。

ちなみに、カマラを演じるイマン・ヴェラーニ自身もかなりのマーベルオタクで、プレミアや舞台裏映像などで、その様子を垣間見ることができる。なお、本作に隠されたある小ネタがMCU内で矛盾していると波紋を呼んだことも。



『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでおなじみ、ベビー・グルートの冒険を描く短編集。時系列は『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』の前後で、小さくて可愛らしいベビー・グルートの日常が描かれる。

ベビー・グルートの声は、引き続きヴィン・ディーゼルが担当。日本語吹替版の声優は遠藤憲一が続投している。



優秀な弁護士ジェンことジェニファー・ウォルターズが、従兄弟であるブルース・バナーの血液に触れたことで、ハルクと同じような能力が備わってしまって…!? “超人弁護士”として、ヒーローやヴィランの弁護を担当するようになったジェンの日常を描く、弁護士×コメディドラマ。

『インクレディブル・ハルク』からアボミネーションことエミル・ブロンスキー、『ドクター・ストレンジ』からウォンが登場するなど、MCUらしいカメオ出演が盛りだくさん! Amazonの『Fleabag フリーバッグ』のように、主人公が視聴者に向かって語りかける、いわゆる第四の壁を破る演出も印象的だ。

かつてNetflixで独占配信されていたディフェンダーズ・サーガも、2022年6月からついにディズニープラスに登場! 同年2月まではNetflixで独占配信されていたが終了し、約4か月後に復活という形になった。

『デアデビル』や『ジェシカ・ジョーンズ』など、Netflixのマーベルドラマシリーズは、MCUと世界観が共有されており、ファンからの人気もかなり高い。しかし、ディズニープラスの立ち上げが発表された直後から、続々と打ち切りが発表。Netflixとマーベル間で交わされた契約により、キャンセルから2年間ほどマーベル側はキャラクターを映像化することができなかった。

しかし、『ホークアイ』に『デアデビル』のキングピンことウィルソン・フィスクが登場。『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』でチャーリー・コックス演じるマット・マードックがカムバックし、MCUとのつながりがあらためて明確に。今後、マーベル・スタジオによる新作も予定されている(詳しくは後述)。



少年時代に視力を失いつつも、超人的な感覚の持ち主となったマット・マードックは、昼は弁護士、夜は正義のヒーロー、デアデビルという二つの顔を持つ。アベンジャーズとチタウリの戦いの後、スラム街となってしまったニューヨークのヘルズ・キッチンで、悪に立ち向かう!

過去の事故がきっかけで超人的なパワーを身につけたジェシカ・ジョーンズ。ある事件をきっかけにヒーロー業を引退し、ヘルズ・キッチンに「エイリアス探偵事務所」を開く。人生をやり直すため、私立探偵として自分を苦しめた元凶を追い詰めていく。

ちなみに、ディズニープラスへ配信サービスが移ってからは、原題タイトルが『Jessica Jones』から『Marvel A.K.A Jessica Jones』へ変更された。

ニューヨークのハーレムで、冤罪で投獄された過去を葬り静かに人生をやり直すべく、ひっそりと暮らす逃亡者ルーク・ケイジ。しかし、あることをきっかけに思いも寄らぬ事件に巻き込まれ、ギャングたちと対峙することに…!

飛行機事故で行方不明となり、死んだと思われていた大富豪の息子ダニー・ランドがニューヨークに舞い戻る。ダニーは知られざる15年間で神秘のカンフー"アイアン・フィスト"を習得。謎の組織ヤミノテに立ち向かう!

Netflix製作のドラマシリーズの主人公4人によるチームアップ! デアデビル、ジェシカ・ジョーンズ、ルーク・ケイジ、アイアン・フィストの4人が、それぞれの過去や苦悩を抱えながらも力を合わせ、ニューヨークに蔓延る強大な悪と対決する。

なお、"ディフェンダーズ"というチームはコミックにも登場するが、本作とはメンバーが異なる。コミックでは中心メンバーにドクター・ストレンジがいるが、本シリーズでは登場しない。



『デアデビル』のスピンオフで、元軍人であり家族を殺害された後に私刑執行人として暗躍していたパニッシャーことフランク・キャッスルが主人公。家族の仇を打とうとするうちに、軍の陰謀に巻き込まれ…。

ディフェンダーズ・サーガは、それぞれ密接な関係がある。もちろん、各作品単体のみを視聴してもいいのだが、下記順番で視聴すると全体的なストーリーを把握でき、より楽しめることだろう。

マーベル・スタジオやNetflix以外が製作したマーベルドラマも数多く存在する。アメリカのテレビ制作会社マーベル・テレビジョンが主導となって進行されたシリーズは、2019年に同社がマーベル・スタジオに組み込まれる際にまとめて終了となった。

以前はHulu(フールー)などで配信されていたが、現在はディズニープラスで視聴可能。『エージェント・オブ・シールド』などの人気作はもちろん、知る人ぞ知る名作もあるので要チェック!



『アベンジャーズ』でロキにより殺されたと思われていたS.H.I.E.L.D.エージェントのフィル・コールソンが、実は生きていた!? 彼は精鋭チームと共に、全世界で起きる事件の調査に乗り出す…!

【関連記事】『エージェント・オブ・シールド』と映画の繋がり



キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャースの恋人、ペギー・カーターが主人公となるスピンオフドラマ。『キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー』のあと、果敢に任務を遂行するペギーの活躍を描く。残念ながらシーズン2で打ち切りとなった。



様々な特殊能力を持つインヒューマンズが暮らす王国のロイヤルファミリーについて描かれた『マーベル インヒューマンズ』。シーズン1で打ち切りになったが、リブートの可能性も?

ちなみに、本作でブラックボルトを演じたアンソン・マウントは、『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』でも同役で登場している。



アレックス、ニコ、カロリーナ、ガート、チェイス、モリー…6人の高校生が自身に宿るスーパーパワーを覚醒させて"ランナウェイズ"を結成し、悪の組織の野望を阻止するため立ち向かう! シーズン3では、『マーベル クローク&ダガー』とのクロスオーバーも。



主人公は、10代の頃から精神障害に悩まされ、統合失調症と診断されたことから、病院の入退院を繰り返してきたデヴィッド・ハラー(ダン・スティーヴンス)。しかし、あることをきっかけに自分が単なる精神病ではないことに気づき…!

実は、"X-MEN"の創始者チャールズ・エグゼビア(プロフェッサーX)の実の息子であるデヴィッド。ファイナルとなったシーズン3では、プロフェッサーXなどX-MENのキャラクターが登場した。



ミュータントが危険視される世界で、子どもがミュータントであることが判明したストラッカー家。追われる身となり、政府機関とミュータントの争いに巻き込まれる…。シーズン1第1話は、『X-MEN』シリーズの生みの親、ブライアン・シンガーがメガホンをとった。



ニューオーリンズを舞台に、不思議な能力を手にした高校生の青年タイロンと少女タンディが互いの能力を使って助け合いながら悪と戦う。残念ながらシーズン2で終了となった。



悪魔であるマルドゥク・カリオスと人間の間に生まれた、ダイモン&アナのヘルストローム兄妹が主人公。マーベルのTV部門を率いていたジェフ・ローブが指揮を執る最後の実写シリーズとなった。

今後、ディズニープラスで配信予定のドラマについて、タイトルや配信時期、出演キャスト・製作陣など現時点で明らかとなっている情報をまとめた。

