スマホじゃないけどね。

このたび、フィンランドの携帯電話メーカーNOKIA(ノキア)が新機種をいくつか発表したのですが…その中でも一際目を引く、音楽好きのための1台が登場しました。

それが完全無線イヤフォンを収納でき、32GBまでのmicroSDカードを入れてMP3とFMラジオがずーっと聞けちゃう「Nokia 5710 XpressAudio⁣」です。

スピーカーにも早変わり

スマートフォンではないものの、イヤフォンが一緒なら荷物が減るし紛失も減りそう。しかも収納中に充電もできて一石二鳥です。裏側にあるフタをスライドさせるギミックもあり、表面の両端には音楽操作用のボタンを配置。Bluetooth 5.0とMicro USBで他のデバイスと繋ぎ、ふたつ内蔵したスピーカーで音を鳴らすことも可能です。

Image: NOKIA

シンプルなゲームと英語辞典も入ってる

充電の持ちも特徴のひとつ。たとえばSIMカード2枚挿し+3G接続+待機だけなら20日、1枚挿しGMS接続で待機なら31日。連続通話でもGMS、3G、4G接続で6.3〜7時間となっています。初期装備で128MBの保存容量がありますが、MicroSDの追加で好きな楽曲をどんどん追加しましょう。

オマケで『テトリス』や『スネーク』、『ブラックジャック』などちょっとしたゲームが9種類あるのも暇潰しに良さげ。ついでにオックスフォード英語辞典もプリインストールされています。

日本での発売は期待薄ですが、白と黒のカラバリがあります。スマホが台頭する前に欲しかった気がしますが、2台目を望む音楽好きの人は、「お!」と思うかもしれませんね。

Source: Instagram via NIKIA (1, 2) via NEW ATLAS