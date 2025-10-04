2020年に5Gサービスの商用化が始まったものの、携帯各社の通信ネットワーク品質には大きな差が生じた。本稿では大手3社の5Gネットワーク戦略を比較し、その要因の一つである基地局ベンダーについて考察していきたい。 ソフトバンク・KDDIとNTTドコモの異なる5G戦略 国内での5G商用化は、NTTドコモが2020年3月25日、KDDIが26日、ソフトバンクが27日、楽天モバイルが同年9月30日に開始した。