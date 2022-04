「安さ」と「旨さ」をとことん追求！ 絶品寿司ランチで至福のひと時

ちょっとしたご褒美やハレの日に食べたい寿司。幅広い層から支持される中区白島の「すし健」は、本格的な寿司をリーズナブルに食べられると評判の店だ。安さと旨さを両立できるその理由とは?

ちょっとしたご褒美やハレの日に食べたい寿司。老若男女、幅広い層から支持される中区白島の「すし健」は、本格的な寿司をリーズナブルに食べられると評判の店だ。安さと旨さを両立できるその理由を、店主の藤井健さんに伺った。

誰もが訪れやすいカジュアルな寿司店

店名が引き立つ真っ白な暖簾が清々しい

繁華街からほど近く、住宅も並ぶ中区白島。「すし健」はサラリーマンや主婦など、さまざまな層が暮らすこのまちで“誰でも訪れやすい寿司店に”という思いで2007年に開業。昼は2種類の手頃な寿司ランチを、夜は一品料理やコースを提供している。

ランチタイムは多くの客で混雑するので早めに訪れたい

店内は44席。カウンター、テーブル席ほか、店の奥に座敷も用意する。木をふんだんに使った落ち着いた内装は、気取らない雰囲気ながら、品格も漂う。おいしそうなネタがずらりと並ぶショーケース前は、何を注文しようかワクワクする寿司屋ならではの特等席だ。

開業の経緯を話してくれた店主の藤井健さん

「18歳から大阪と広島の寿司店で修業を積んで、29歳の時に独立開業。修行先がどちらも回転寿司より少し高いくらいの価格設定で、かつ本格的な寿司を出す店でした。たくさんのお客様に喜んでいただき、自分も店を持つなら“安価で良いものを出す店”にしようと思いました」。店主の藤井さんは、心のこもった笑顔でそう話してくれた。

採算度外視で用意する、必ず食べたい寿司ランチ

にぎりランチ

「にぎりランチ」780円

評判を呼んでいる寿司ランチは2種類。まずは圧倒的なコストパフォーマンスに驚く「にぎりランチ」。寿司10貫に、魚のアラなどから出汁をとった赤だしが付く。写真は、マグロ、イカ、サーモン、カンパチ、貝柱、赤貝、玉子、コハダ、タイ、タチウオ。赤身、白身、青魚とバランスよく盛り合わせ、魚種によって炙りなどのひと手間を施す。

内容は仕入れによって変わるため、その時々での出合いを楽しんで

すし健ランチ

「すし健ランチ」1,280円

もうひとつの看板が、寿司5貫に刺身や天ぷら、小鉢などが付く「すし健ランチ」。小鉢は旬菜の炊き合わせや南蛮漬けなどが日替わりで登場。ご褒美ランチにもぴったりの華やかさながら価格は抑えめで、寿司も料理も存分に満喫できる。さらに、追加でにぎり5貫420円や、トロ入りにぎり3貫420円などを組み合わせることも可能。

目の前で職人が握ってくれるライブ感もご馳走のひとつ

これだけのランチを低価格で出せる秘訣は、毎日市場へと赴き、仕入れの底値を把握しているから。もちろん安さだけを重視しているのではなく、長年の目利きを生かし、価格と品質が両立する素材のみを仕入れる。さらにランチに関しては“店の宣伝のため”と割り切り、原価率が60%を超えるほどの大盤振る舞いで提供しているというから驚きだ。

新鮮なネタと合わせ酢を利かせたシャリの黄金バランス

その日に仕入れたものは、その日中に提供。常に新鮮さを追求している

旨さを実現するのは、新鮮なネタと味付けにこだわったシャリ。草津市場で仕入れるネタは瀬戸内産のもの、全国各地のものとさまざまで、漁場と旬を見極めて購入する。瀬戸内産のものならば、牡蠣筏付近に生息し、たっぷりと栄養を蓄えたカワハギなどは見逃さないそう。

「手早く、丁寧に」を具現化したような職人の動きが見事

合わせ酢がよく絡むように古米をブレンドしたシャリは、しっかり味付けするのがポイント。米酢をベースにやや甘めに仕上げており、ほんの少し醤油をつけるだけで、シャリの甘みと酸味、魚の旨味が口いっぱいに広がる。店で提供するシャリは箸で持ってもかたちが崩れないように、持ち帰りの寿司は時間が経っても硬くならないようふんわり仕上げるなど、握り方にも工夫を凝らしている。

店でも自宅でも。選べるスタイルで「すし健」の寿司を心ゆくまで堪能

自家製玉子焼きやタラ白子ポン酢など寿司屋らしい惣菜も販売

「すし健」では、数年前より持ち帰り専門店を展開。「高齢のお客様が店へ足を運ぶのが辛くなってきても、自宅で好きな時に寿司を食べられるように」との思いで始めたが、図らずも昨今のコロナ禍でテイクアウト需要が高まり人気に。握りや細巻きの盛り合わせほか、「天然ひらめ」「金目鯛」「のどぐろ」と、なかなか自宅では食べられないような一品が買えるのが同店ならではの魅力だ。

店内で味わうなら白島店ほか光町店で、持ち帰り専門店は白島、光町、横川の3店で展開しているので、シチュエーションに合わせて利用したい。客のことを一番に考え“安さと旨さ”をとことん追求した一貫は、明日への活力をくれるはずだ。

※光町店はディナー営業のみ

<店舗情報>◆すし健 白島本店住所 : 広島県広島市中区東白島町9-1 ハイライズ渡辺 1FTEL : 082-224-3837

※価格はすべて税込です。

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

取材・文・撮影:FLAG!編集部

The post 「安さ」と「旨さ」をとことん追求! 絶品寿司ランチで至福のひと時 first appeared on 食べログマガジン.