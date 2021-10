生まれたばかりの妹を抱っこしていた3歳の男の子が、大好きな救急車のサイレン音を聞いた時の反応を捉えた動画が話題となっている。動画は投稿から2週間で再生回数が280万回を超えており、『Metro』などが伝えて拡散した。

米モンタナ州コーバリス在住の4児の母ブリタニー・スワンソンさん(Brittany Swanson、26)が日本時間10月16日、TikTokに投稿した動画が注目を浴びている。

動画はブリタニーさんの息子ベンジャミン君(Benjamin、3)が、生後2日の妹ミリーちゃん(Millie)を膝の上で抱っこしている様子を捉えたもので、ベンジャミン君は何やらソワソワして呼吸が荒い。

ベンジャミン君が反応しているのは外で鳴り響く救急車のサイレンで、目を丸くし鼻の穴を大きく膨らませると「救急車が見たい! あああ! あ!」と叫んだ。

すぐそばにはブリタニーさんがいるのだろう。そんなベンジャミン君を見て笑いが止まらない様子である。

するとベンジャミン君、「もうじっとしていられない」とばかりに身体をくるりとひねって立ち上がり、それまで腕に抱えていた妹はそっちのけで窓の外に目をやった。

一方で突然ポイッと放り出されたミリーちゃんはバランスを崩し、手足をバタバタさせて転がるとカメラの前から消えてしまう。

動画ではブリタニーさんがミリーちゃんを受け止めたように見えるが、安眠を妨害されたミリーちゃんはか弱く泣き声をあげており、その声を聞いたベンジャミン君は「しまった!」というような顔をして妹を見つめた。

しかしそれも束の間、救急車が家の前を通り過ぎると再び「救急車だ!」と声をあげて満面の笑みを見せた。

ブリタニーさんは「我が家の隣が消防署でね。ベンジャミンは救急車のサイレンを聞くといつも、窓のそばに走っていくのよ」と明かすと、こう続けた。

「あの日もベンジャミンは、救急車を見るか、妹を抱っこし続けるかで迷ったのでしょうね。でもそこは3歳。ワクワク感いっぱいの救急車を選んだの。」

「ただ救急車が行ってしまった後、ベンジャミンはもう一度ミリーを抱っこしていたわ。ベンジャミンは最高のお兄ちゃんなの。いつも『ミリーを抱っこしたい』とやってくるし、妹を笑顔にする方法を知っているのよ。だから兄妹の絆はとても強いの。」

ちなみにこの動画はベンジャミン君が妹と初めて顔を合わせた2月に撮影されたもので、ミリーちゃんは生後8か月になるという。そしてベンジャミン君はというと、今でも救急車が大好きでハロウィンでは消防士の仮装をするそうだ。

そんな兄妹の動画には、次のような感想があがっている。

「この男の子は興奮しているように見えるけど、優しく立ち上がっているわよ。」

「ちゃんと『救急車が見たい』とママに警告しているところがえらい。」

「子供って救急車とかパトカーが大好きよね。」

「うちの子はゴミ収集車が来るとこの子と同じ反応をするわ。」

「『早くしないと救急車が来ちゃう』とパニックに陥っている時の顔がなんとも可愛い。」

「思わず笑顔になってしまう。」

「こんな時期、大切にしたいわね。」

