『シカゴ・メッド』ブライアン・ティー、Amazon新作でニコール・キッドマンと共演！

米NBCの大ヒット医療ドラマ『シカゴ・メッド』でシーズン1よりイーサン・チョイ医師を演じるブライアン・ティーが、米Amazonの新作ドラマ『Expats(原題)』に出演することが明らかとなった。米Deadlineが報じているする

ジャニス・Y・Kによる小説「The Expatriates」のドラマ化となるAmazonの新作ドラマ『Expats』。香港を舞台に、突如として家族に悲劇が起きた後、マーシーとマーガレット、ヒラリーという3人の女性の人生が永遠に結びついていく様が描かれる。

ブライアンが演じるのは、マーガレットの献身的な夫クラーク。海外駐在員として働くライフスタイルに満足している彼は、アメリカの郊外で暮らすことを望んでいなかったが、彼の世界がひっくり返り、不可能と思われる選択に直面したことでその考えが変わるようだ。

ニコール・キッドマン(『ビッグ・リトル・ライズ』)がクラークの妻マーガレットを演じる。その他、マーシー役にジウ・ヤング・ヨー(『Sweet Home(原題)』)、ヒラリー役にサラユー・ブルー(『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』)がキャスティングされている。

『Expats』で監督・ショーランナーを担うのは、アジア人家族の絆を描いたファミリー映画『フェアウェル』で監督・脚本を務めたルル・ワン。ブライアンの出演についてワンは、「スクリーンで否定しようがない存在感を放ち、深い思いやりがある俳優です。ニコールとは魅力的な組み合わせで、このシリーズに彼を迎えることができて信じられないほど幸運です」とコメント。

また、ワンは夫婦役を演じるブライアンとニコールの画像をSNSに投稿。仲睦まじく寄り添う二人の写真には、「マーガレットとクラークを紹介します。二人は大学時代からの恋人よ!(彼女は花を添え、彼は親父ギャグを提供します...笑)」とコメントが添えられている。

Meet Margaret & Clarke. College sweethearts! (She brought the flowers. He brings the dad jokes... ) September 9, 2021