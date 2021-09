全米を席巻した超人気ドラマ『ブラックリスト』シーズン1のAXN初放送が決定！

米NBCの大ヒット犯罪アクションドラマ『ブラックリスト』。予測不可能な展開で見るものを翻弄するノンストップ・サスペンス・アクションだ。そのシーズン1がAXNにて初放送となる。

『ブラックリスト』は、本国では今年シーズン8の放送が終了し、既にシーズン9の制作が決定している人気シリーズ。このたび、シーズン1のAXN初放送が決定した。

<あらすじ>

世界最大の指名手配犯レイモンド・レディントン(レッド)が突然FBIに投降し、これまで関わってきた全ての凶悪犯罪者の身柄を差し出すと言う。ただし、FBIの新人捜査官エリザベス(リズ)だけに情報を提供するという条件で...。面識のないはずの二人だが、一体レッドの目的とは!?

主演を務めるのは『ボストン・リーガル』でエミー賞の最優秀主演男優賞を受賞したジェームズ・スペイダー。"レッド"というずば抜けた才能の持ち主で掴みどころのないミステリアスな役柄を演じ、圧倒的な存在感を示している。そして、レッドに翻弄されるFBI捜査官リズを『LAW & ORDER: LA』のメーガン・ブーンが演じる。

ほか、ディエゴ・クラテンホフ(『ER 緊急救命室』)らがキャストに名を連ねる。

さらにゲスト出演者にも、イザベラ・ロッセリーニ(『プリズン・ブレイク』)、ピーター・ストーメア(『ジョン・ウィック:チャプター2』『コンスタンティン』)など、豪華顔ぶれが揃っている。

『ブラックリスト』放送情報

■HD字幕版:AXNにて10月4日(月)23:00より放送開始《DRAMAX 11》

■HD二カ国語版:AXNにて10月5日(火)11:00より放送開始

(海外ドラマNAVI)

『ブラックリスト』シーズン1© 2013, 2014 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.