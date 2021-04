赤ちゃんと聞けば、その愛らしい表情を思い浮かべる人は多いだろう。純真無垢な赤ちゃんの笑顔は親だけでなく、周りの人をも笑顔にさせるパワーを持っている。ところが仏頂面で誕生した赤ちゃんやしかめっ面の赤ちゃんもなかにはいるようだ。このような赤ちゃんの写真がSNSに投稿され、たびたび話題になっている。

2019年に話題になったのは、米オハイオ州のルナ・ムサちゃん(Luna Musa)。同年11月15日に生まれたルナちゃんは、誕生したその日から「ずっと“意地の悪そうな顔”だった」とルナちゃんの父クリスチャンさんは言う。ルナちゃんを同じ州に住む写真家のジャスティン・トゥイさん(Justine Tuhy)が撮影しそれをSNSに投稿したところ、たちまち評判になり拡散された。

ジャスティンさんは「ルナちゃんは怒ったように見えますが、撮影中は私をじっと見つめ、とてもいい子にしていましたよ。出来上がった写真は、新生児を撮影したなかでも群を抜いた面白い作品になりました」と手応えを感じ、父親のクリスチャンさんは「ルナは撮影中、不機嫌だったわけでも、演技していたわけでもありません。あの顔が自然なのです」と話している。険しい顔つきでまるで怒っているように見えるルナちゃんだが、どうやらルナちゃんにとってこの表情は特別なことではないようだ。

また2020年には、ブラジルのリオデジャネイロで2月13日に誕生したイザベラ・ペレイラ・デゼズスちゃん(Isabela Pereira de Jesus)のシリアスな表情が注目された。イザベラちゃんは帝王切開で生まれたが、あらかじめ写真家に出産の様子を撮影してもらうよう依頼していたという。きっと家族や生まれる子にとって良い記念になると考えたのだろうが、そのなかの1枚がまさかの不機嫌全開の表情だったのだ。

母親のお腹から突然出されてしまったため不機嫌になったようにも見えるが、母親のダイアンさんは「イザベラは授乳の時やおむつを替える時も額にしわを寄せて、とっても難しい顔をするんですよ」とその後も時折あの表情を見せていると明かしている。

その写真に家族は笑ったそうだが、我が子の表情にがっかりする親もいる。2020年5月に生後3か月を迎えた英中部レスターシャー在住の女児オリーブちゃん(Olive)がその例だ。パスポート用の写真を母親のアリス・トランフィールドさん(Alice Tranfield)が自宅で撮影した。しかしこれが全て眉間に深くしわを寄せたしかめっ面になってしまったのだ。「撮影した日にはご機嫌だったのに…」と写真の出来栄えに少なからずショックを受けたアリスさんは「眩しすぎたこともあって、どんどん眉間にしわが寄り、あんな恐い顔になってしまったようです」と説明するが、誕生したその日からオリーブちゃんは“怒った顔”をしていたとも語っている。

他にも自身の身体にスプレータンニングを施すなど念入りにルックスを整え、分娩室に流れる音楽まで気を配った母親が、“完璧な出産”を成し遂げるも肝心の赤ちゃんがひどく顔をしかめて誕生した例もあった。

これらの赤ちゃんには、「将来が楽しみ」「大物になるよ」「目力がすごい」「笑った顔が見てみたい」「思わず笑ってしまった」などのコメントがネット上にあがっている。また「赤ちゃんの誕生は素晴らしいよ。おめでとう」「やっぱり赤ちゃん。可愛いよ」という声もあり、赤ちゃんが愛すべき存在であることには変わりないだろう。

(TechinsightJapan編集部 関原りあん)